Вся чудовищность ситуации для Украины заключается в том, что Запад – «уже не тот», а вот Россия – «всё ещё та».

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них мы не болим, это не их мужья гибнут, не их дети. Где-то там далеко идёт несправедливая война. Лёня Швец (украинский политический обозреватель – ред.) хорошо сказал: «От Рональда до Дональда». Рональд Рейган, наверное, вёл бы себя иначе. Маргарет Тэтчер вела бы себя иначе. Но мы же имеем дело с совершенно другого рода людьми. Когда падала Римская империя, она падала ещё и потому, что, к сожалению, к управлению пришли люди с мягкими позвоночниками. То, что я сейчас вижу на Западе – я невероятно благодарен за ту помощь, которую мы получили, ни на секунду не думаю, что в их отсутствии мы могли бы остаться в том состоянии, в котором остались сейчас, но это люди с мягкими позвоночниками. Потому что всё это можно было не допустить в 2008, в 2014, это можно было прекратить за 2 недели в 2022-м», – жаловался Валетов.

«Но это не произошло и не произойдёт, потому что для этого нужно иметь яйца. Такие, какие имел Рональд Рейган, который понимал, что он делает. Маргарет Тэтчер, которая могла в нужный момент так лязгнуть челюстями, что становилось жутко. А этих людей нет. Республиканцы – не те, демократы – не те, все – не те! А Россия – такая, какая была, как была в 17-18 веке, а Россия – та», – горевал писатель.