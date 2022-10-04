Западные политические фрики должны бояться приезжать на Украину – Коротченко

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Новости Украины

МИД РФ должен официально предупредить всех зарубежных политиков, посещающих Украину, что они рискуют своей жизнью, находясь рядом с военными объектами, являющимися легитимными целями для российской армии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политически было бы правильно, чтобы МИД РФ выступило бы с официальным заявлением, в котором бы предупредило западных политиков, лидеров, западных граждан, о том, что их пребывание на территории Украины небезопасно. Потому что мы видим сегодня абсолютно свободные поездки различного рода политических фриков, лидеров государств, министров иностранных дел стран членов НАТО, где они, мягко говоря, чувствуют себя очень свободно. Если мы допустим, не можем использовать «Искандеры» в данный момент, то давайте использовать «Герань-2», – предложил эксперт.

«Появляются сведения, что тот или иной западный политик хочет прогуляться по улицам Киева, либо посетить Одессу, Николаев, есть цели военные легитимные в этих городах и населённых пунктах. Если вдруг случайно министр обороны Германии при посещении какого-то украинского населённого пункта будет находиться вблизи или рядом, или в военном объекте, то мы объективно не можем нести ответственность за её безопасность. Если вдруг что-то случится, то все претензии Берлин должен адресовать непосредственно в Киев», – объяснил Коротченко.