Западные политиканы требуют защитить Косово от «сербской и российской агрессии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сразу 54 политика из США, Великобритании, ЕС и Украины направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, госсекретарю США Энтони Блинкену и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли.

В своем послании политики предлагают «критичнее» относится к Сербии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в письме утверждается, что «Запад не может защитить Косово от сербской и российской агрессии из-за своей наивной и предвзятой политики». Его авторы предупреждают, что подход Запада к государственному строительству в Косово был «неправильным» и делает балканского союзника уязвимым.

«Косово – суверенная страна и действующая демократия. Попытки Сербии сорвать демократические выборы в Косово должны быть публично раскритикованы как иностранное вмешательство», – говорится в послании с отсылом на фейковые «выборы», проведенные косовским «премьером» Альбином Курти в северных сербских анклавах края с целью сменить законно избранных сербских представителей на албанских.

В итоге в выборах приняли участие чуть более 3% жителей анклавов, албанцы были назначены на места сербов, что спровоцировало волнения на севере Косово.

«Существующий подход не работает. Мы просим международное сообщество извлечь уроки из прошлого и не строить балканскую политику вокруг Белграда», – говорится в тексте.

Также в обращении акцентируется внимание на том, что Сербия традиционно является союзником России и не вводила санкции против Москвы.

«Президент» Косово Вьоса Османи уже поблагодарила авторов письма за поддержку.