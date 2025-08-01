Западные политики ещё не понимают, что уже мертвы – Артамонов
Западные политики ещё не поняли, что погубили свою цивилизацию.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только что был в Белоруссии, Витебске, Минске, Бресте. Хорошая, сытая, спокойная, тихая страна, идеальная, чистая. Сказать, что кто-то голодает, кому-то плохо… Ну, кому-то всегда, знаете, что-то не так в этой жизни.
Если говорить про Россию – она вошла в четвёрку стран по паритету покупательной способности. И по ряду других показателей, в четвёрке стабильных ведущих экономик мира.
Честно говоря, мой дедушка, будучи председателем Госплана СССР, не жил так, как сейчас живу я. Никого сейчас своим домом не удивишь. А тогда, простите, дача считалась чем-то хорошим, а на этой даче тоже не было ещё ни воды, ни электричества», – сказал Артамонов.
«Я просто к тому говорю, что их [западных глобалистов] время закончилось, но они не могут с этим смириться. Это очень важно понять. То есть ощущение, что мыслительные процессы западных политиков не догоняют текущую ситуацию. То есть они не знают, что они уже мертвы.
Знаете, как говорят по человеку, который идёт на электрический стул – идёт мертвец. Вот такое ощущение, что они не понимают, что они маршируют марш мертвецов. Они уже умерли с точки зрения цивилизации. Они уже себя погубили. Их больше нету», – подытожил он.
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