Западные политики ещё не понимают, что уже мертвы – Артамонов

Западные политики ещё не поняли, что погубили свою цивилизацию.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что был в Белоруссии, Витебске, Минске, Бресте. Хорошая, сытая, спокойная, тихая страна, идеальная, чистая. Сказать, что кто-то голодает, кому-то плохо… Ну, кому-то всегда, знаете, что-то не так в этой жизни.

Если говорить про Россию – она вошла в четвёрку стран по паритету покупательной способности. И по ряду других показателей, в четвёрке стабильных ведущих экономик мира.

Честно говоря, мой дедушка, будучи председателем Госплана СССР, не жил так, как сейчас живу я. Никого сейчас своим домом не удивишь. А тогда, простите, дача считалась чем-то хорошим, а на этой даче тоже не было ещё ни воды, ни электричества», – сказал Артамонов.