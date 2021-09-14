Западные политкорректоры начали сжигать «неправильные книги»

14.09.2021 13:59 (Мск), ностьМосква, Олег Кравцов

В Канаде школьный совет, объединяющий около 30 учебных заведений на юго-западе провинции Онтарио, уничтожил порядка пяти тысяч книг, содержание которых посчитал оскорбительным для коренных народов страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Причем эти издания не просто тихо вывезли из библиотек, а устроили настоящие церемонии избавления. К примеру, в 2019 году около 30 книг предали огню, а оставшийся после них пепел использовали как удобрение для посадки деревьев. Аналогичные «ритуалы» должны были пройти во всех школах совета, передает радиостанция Radio-Canada, но из-за пандемии и опасений, что не все родители придут в восторг от таких костров, планы пришлось скорректировать.

В итоге оскорбительные и вредные книги – среди которых оказались не только научные труды, биографии исследователей, эссе и романы, но даже наборы детских комиксов про Астерикса – решили просто переработать», – отмечается в статье.

Подобного рода случаи стали традицией в ряде стран Запада. Так, в Нидерландах требуют избавиться от королевской кареты 1896 года, на которой изображены африканцы, выказывающие уважение белым хозяевам.

Позолоченный экипаж не используют уже с 2015 года, но, как заявила одна из студенток, его все равно нужно «изрубить на куски и сжечь».

По мнению обозревателя французской газеты Le Figaro Матье Бок-Коте, в подобных событиях нет ничего удивительного.

«Когда мы переворачиваем памятники, запрещаем лекции, подвергаем цензуре фильмы, становится в порядке вещей рыться в библиотеках, чтобы сортировать книги, не рекомендованные с нравственной точки зрения», – говорит обозреватель.

«Политкорректность – это тоталитаризм, а Канада – его пророк», – приходит к выводу Бок-Коте.