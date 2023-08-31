Западные послы бесцеремонно вмешиваются в молдавские выборы

Алексей Логофет.  
31.08.2023 10:35
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Молдова, Политика


Послы США и ЕС в Республике Молдова сейчас активно появляются по разным поводам вместе с представителями партии Майи Санду «Действие и солидарность» в разгар избирательного процесса.

На это обратил внимание экс-министр юстиции Республики Молдова Фадей Нагачевский.

Послы США и ЕС в Республике Молдова сейчас активно появляются по разным поводам вместе...

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«Я выражаю надежду, что партнеры по развитию [молдавский эвфемизм для обозначения коллективного Запада] и партия «Действие и солидарность» будут воздерживаться от деятельности, которая может привести к нарушению закона о выборах. Закон прямо предусматривает, что в предвыборных агитационных акциях и в предвыборной рекламе нельзя использовать изображения, представляющие иностранных должностных лиц», – отметил бывший министр юстиции.

«Надеюсь, мы станем свидетелями честной, справедливой, законной избирательной борьбы», – цитирует Нагачевского unimedia.info.

7 августа Центризбирком начал избирательный период для всеобщих местных выборов, которые пройдут 5 ноября 2023 года.

Вместе с тем, в социальных сетях распространяются кадры встреч послов стран Запада с различными представителями правящей партии «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом РМ Майей Санду.

В частности, посол США Кент Логсдон провёл встречу с вице-председателем фракции «Действие и солидарность» в Кишиневском муниципальном совете Зинаидой Попа. Темой обсуждения была подготовка к местным выборам осенью этого года и проекты правящей партии по развитию Кишинёва.

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