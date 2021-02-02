Западные послы не помогли: ОМОН разогнал навальнистов в центре Москвы

03.02.2021, Москва, Елена Острякова

Несколько сотен молодых людей откликнулись сегодня на призыв штаба Алексея Навального выйти в центр Москвы, чтобы протестовать против решения суда, который изменил условный срок блогера по делу о мошенничестве на реальный.

Местом встречи была назначена Манежная площадь, однако она оказалась оцеплена силовиками.

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В условленное время на место прибыли и машины иностранных послов, которые до этого присутствовали на суде над Навальным, демонстрируя ему поддержку. Французский президент Эммануэль Макрон даже опубликовал в твиттере призыв на русском языке «немедленно освободить» либерала.

Тем временем, сторонники Навального, увидев, что пространство перед Кремлем занята полицией, отправились бродить по переулкам между Манежной и Пушкинской площадями. Они кричали «Свободу политзаключенным», «Путин – вор», «Мы здесь власть» и «Один за всех и все за одного».

По ходу продвижения участников несанкционированной происходили задержания. Наиболее жесткое произошло в Дмитровском переулке, куда навальнистов заманили, как в ловушку. Там к протестующим применили дубинки.

Ближе к полуночи штаб Навального внезапно объявил, что финальной точкой акции должен стать Кузнецкий мост. Возможно, что готовилась провокация, ведь эта улица находится недалеко от Лубянской площади, где расположен главный офис ФСБ.

Однако на тот момент оставалось полчаса до закрытия метро, а станции в центре были уже несколько часов закрыты из-за протестов. Поэтому, чтобы добраться домой бедным студентам, а они составляли большинство в «революционной» толпы, нужно было поторапливаться. В итоге на Кузнецкий пришли единицы, видимо, располагавшие деньгами на такси. Там их и принял ОМОН.

Аналогичное шествие прошло и в Санкт-Петербурге от Гостиного двора до Дворцовой площади. Полиция действовала так же, как и в Москве.

Интересно, что, по данным МИД РФ, в несанкционированных акциях в столице принял сотрудник посольства Швеции. «А представляете, какой вой в мировых СМИ стоял бы, если бы, скажем, в акциях в поддержку Трампа нашли хотя бы уборщицу из российского посольства!» – комментирует политолог Владимир Корнилов.