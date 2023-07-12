Западные ракеты не смогли обеспечить перелом в пользу Украины, – Карасев

Анатолий Лапин.  
12.07.2023 17:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 574
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Передача Украине западного оружия, в том числе новых дальнобойных ракет, не изменит ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине западного оружия, в том числе новых дальнобойных ракет, не изменит ситуацию на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Карасева, ни дежурные заявления о «международно признанных границах Украины», ни передача новых вооружения не решают проблемы.

«Крым – это международно признанная граница? Точнее, территория Украины? А для России это? Значит, первое – ждем эскалацию.

Второе – эти британские Storm Shadow внесли решающий, стратегический перелом в ход войны? Это перелом? Взрывы – да, и у нас взрывы, в Одессе. Это не решает.

Решает то, кто контролирует территорию. Прорывы есть в наступлении? Нет. Поэтому это два, это не решает военно-стратегическую ситуацию задачи. Значит, ни к чему это не приводит…

Рано или поздно Россия найдет контрмеры, и уже находит. Радиоэлектронная борьба, у них это на хорошем уровне. Ну, приспособятся к этим «Скальпам» или как оно называется, или Storm Shadow. Поэтому ничего это не решает и только затягивает», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть