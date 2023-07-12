Западные ракеты не смогли обеспечить перелом в пользу Украины, – Карасев

Передача Украине западного оружия, в том числе новых дальнобойных ракет, не изменит ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Карасева, ни дежурные заявления о «международно признанных границах Украины», ни передача новых вооружения не решают проблемы.

«Крым – это международно признанная граница? Точнее, территория Украины? А для России это? Значит, первое – ждем эскалацию.

Второе – эти британские Storm Shadow внесли решающий, стратегический перелом в ход войны? Это перелом? Взрывы – да, и у нас взрывы, в Одессе. Это не решает.

Решает то, кто контролирует территорию. Прорывы есть в наступлении? Нет. Поэтому это два, это не решает военно-стратегическую ситуацию задачи. Значит, ни к чему это не приводит…

Рано или поздно Россия найдет контрмеры, и уже находит. Радиоэлектронная борьба, у них это на хорошем уровне. Ну, приспособятся к этим «Скальпам» или как оно называется, или Storm Shadow. Поэтому ничего это не решает и только затягивает», – заявил Карасев.