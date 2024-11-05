Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принадлежащая основателю «Амазон» Джеффу Безосу газета The Washington Post пишет, что службы безопасности ряда стран Европы подозревают РФ в планировании атак на самолеты в США и Германии.

«Спецслужбы расследуют возможный заговор российских агентов, которые могли готовить атаки на грузовые самолеты в Европе и США», – пишет издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По словам представителей западных безопасников, предназначенные для этого устройства – электромассажеры с легковоспламеняющимся веществом на основе магния внутри – загорелись на складах логистической компании DHL в Великобритании и Германии в июле этого года.

Потушить пожар после возгорания магния с помощью систем, которые имеются на борту самолета, было бы затруднительно, отметили в немецкой полиции. По словам экспертов, если бы такие предметы загорелись на борту самолета, ему бы пришлось совершить аварийную посадку, что «сложно сделать над океаном».

Представители западных разведок считают, что поджоги на распределительном складе в Бирмингеме и в аэропорту Лейпцига были попыткой проверить, можно ли устроить пожары на борту самолетов, летящих в Северную Америку

«Международное расследование, начавшееся после преждевременного возгорания одного из устройств в июле, установило, что заговорщики также отправили посылки без воспламеняющегося содержимого на адреса в США и Канаде. Они хотели проверить, смогут ли отправления быть успешно доставлены, считают представители европейских служб безопасности. Схема с поджогами самолетов рассматривалась как провокационная и особенно опасная эскалация в предполагаемой кампании саботажа, направленной Москвой против стран НАТО, поддерживающих Украину», – говорится в публикации.

Интересно, что новые «разоблачения» появились спустя десять дней после того, как Национальная прокуратура Польши объявила об аресте четырех человек в рамках продолжающегося расследования «деятельности иностранной разведки по совершению диверсий» в Польше и других странах Евросоюза. Ордера на арест были выданы в отношении еще двух человек, которые до сих пор находятся на свободе.

Подозреваемые обвиняются в отправке посылок, содержащих «замаскированные взрывчатые вещества и опасные материалы», с помощью международных курьерских служб, сказал польский прокурор. «Целью группы было также проверить канал передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду», — утверждают в Варшаве.

«Три представителя европейских служб безопасности подтвердили, что посылки были связаны с диверсионным заговором с участием предполагаемых российских оперативников или их доверенных лиц. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что пока неясно, была ли эта схема направлена Кремлем или сотрудниками разведки более низкого уровня. Заговор, по-видимому, находился на ранней стадии и был относительно несложным, считает один из европейских чиновников», – пишет The Washington Post.

Кремль ранее отрицал связь Москвы с инцидентами и назвал обвинения «инсинуациями». Несмотря на отсутствие каких-либо прямых доказательств, с легкой руки западного разведсообщества все ведущие СМИ США и ЕС трубят, что эти загадочные посылки были частью «тайной российской диверсионной операции».

Однако по факту это пока что больше смахивает на известную по “протоколам Мэннинга” пресловутую историю с пробиркой со стиральным порошком из Ирака. ставшую основанием для вторжения США в эту страну в 2003 году.