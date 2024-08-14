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Bloomberg пишет о том, что западные разведки знала о подготовке ВСУ к «трансграничной операции» против РФ заблаговременно. И в свете этой информации последующие уверения западных политиков в том, что произошедшее стало для них «сюрпризом» выглядят совсем в ином свете. Либо же западные спецслужбы держали в неведении своих собственных политиков.

«По словам западного чиновника, знакомого с планом действий, Украина рассматривала несколько вариантов атаки, прежде чем на прошлой неделе пересекла границу», – говорится в публикации.

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Этот же чиновник на условиях анонимности сообщил, что, поскольку украинские военные перешли в оборону, а ВС РФ добились в этом году некоторых успехов, возможность трансграничной атаки рассматривалась в течение некоторого времени.

Руководство в Киеве не делилось конкретной информацией о «Курске», пока операция не началась, по словам источника в западной разведслужбе.

При этом отмечается, что нападение ВСУ «соответствует политике Вашингтона в отношении использования Украиной американского оружия для самообороны». ЕС также назвал операцию «законной обороной».

Планирование такого вторжения подразумевает, что этот шаг является частью более широкого стратегического плана, добавляет издание.

«Союзники Украины по НАТО при этом считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию — даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска», сказал источник издания.

Bloomberg также пишет, что «отвлечение опытных солдат от участия в боевых действиях в то время, как российские войска приближаются к стратегическим позициям, может сделать украинцев более уязвимыми».