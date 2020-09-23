«Западные резидентуры проспали инаугурацию Лукашенко» – Коротченко

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Своей неожиданной для всех церемонией инаугурации президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал сильнейший политических ход, в один момент поменявший сложившуюся ситуацию на противоположную.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настроения сегодняшнего утра в Варшаве, Вильнюсе, Брюсселе можно описать картиной Репина «Не ждали». В действиях Лукашенко присутствует железобетонная политическая логика. Как бы к нему не относились, но сегодняшняя инаугурация – очень сильный политический ход.

Сейчас Запад сталкивается с новой ситуацией. Как планировалось? Прибудут засланцы из ЕС, начнутся переговоры между Лукашенко, который ещё уходящий президент, и оппозицией, будут образовывать круглые столы какие-то, то есть втягивать белорусскую элиту в размен смыслов, в торг.

Этот ход Лукашенко сродни «Приштинскому броску» – абсолютно внезапный, но кинжально меняющий ситуацию на абсолютно противоположную», – заявил Коротченко.

Он отметил, что все формальности соблюдены. При этом «тайный» характер инаугурации он назвал «сверхбеспрецедентными мерами безопасности при соблюдении внешнего декора».

Эксперт обратил внимание на наличие мотоциклистов в торжественном кортеже, который означает, что президент выдвигается на официальную церемонию, но при этом в сопровождении двух внедорожников с закамуфлированными комплексами радиоподавления. Также Коротченко назвал очень важным и то, что и на самой инаугурации в целом внешний кворум был соблюдён в соответствии с Конституцией.

«Сегодняшняя инаугурация Лукашенко – это делегитимизация Тихановской. Она превращается в непонятно что. Вроде их ставили на одни весы, и сейчас получается, что Тихановская – никто и звать её никак», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что достигнута главная цель инаугурации – то, что она прошла спокойно.

«Нехта» спала, а главное, проспали все западные резидентуры, проспало американское и британское посольство, ЦРУ, хвалёные МИ-6. То есть люди профукали самый главный поворотный момент. Если бы заранее знали, что будет инаугурация, вышли бы 200 тысяч или сколько там человек, было бы месиво, столкновения, побоище. И Запад бы сказал: кто такой Лукашенко, это кровавый диктатор, то, что он провёл инаугурацию, это незаконно и дальше по наезженной колее.

А теперь ситуация какая? Всё спокойно, Лукашенко президент. Будут ли протесты? Наверное, будут. Но статус этих протестов – это будут протесты против президента, который вступил в законную власть. Всё. И в этом плане, кто бы как ни относился к Лукашенко, тактически он сделал сильнейший политический ход», – объяснил Коротченко.