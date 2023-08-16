Западные санкции оказались бессильны против РФ – экс-замглавы МИД Украины

Анатолий Лапин .  
16.08.2023 22:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Введенные Западом санкции против России не работают, потому что в мире гораздо больше стран, чем США и члены Евросоюза.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введенные Западом санкции против России не работают, потому что в мире гораздо больше стран,...

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Напомним, полтора-два года назад она излучала живейший оптимизм и обещала в своих профилях в соцсетях близкий «конец России», а после начала СВО – буквально пустилась в пропагандистский пляс.

Сейчас же, по мнению Зеркаль, Африка, Китай, Индия и представители остального мира не присоединились к санкциям, что делает западные ограничения недейственными в той степени, в которой этого хотели их инициаторы.

«Мы уже видели, как санкции работают или работают не очень. И мы видели, что санкции не останавливают россиян от обстрелов гражданской инфраструктуры, нашей энергетической сети. Потому – говорить, что контрмеры, которые применяются мировым сообществом к Российской Федерации, действенны и отвечают тому вреду, которое наносят Украине эти агрессивные действия Российской Федерации – невозможно…

Они (санкции, – авт.) не сработали настолько, насколько это предусматривалось, потому что, к сожалению, все равно мир не состоит из Европейского союза и Большой семерки. (Есть еще Китай и Индия), и кроме того, Африка и все остальные, потому тут важно было бы увеличить объем стран, которые присоединились к санкциям и ввели такой же санкционный режим, но мы не можем даже сказать, что это так работает в такой стране, как Турция», – печалилась Зеркаль.

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