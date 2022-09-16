Западные санкции срывают график постройки новых катеров для Севастополя

16.09.2022  17:17 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Санкции, Транспорт


Пять пассажирских катеров для нужд Севастополя иностранные поставщики оставили без комплектующих. Чтобы найти аналоги отечественного производства, нужно время, и сроки готовности судов сдвигаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании правительства Севастополя приняли постановление, продлевающее сроки поставки водного транспорта городу.

Пять пассажирских катеров для нужд Севастополя иностранные поставщики оставили без комплектующих. Чтобы найти аналоги...

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«Иностранные поставщики отказались поставлять ЦКБ «Нептун» необходимое оборудование для строительства катеров. Пришлось пересматривать перечень необходимых деталей. Севастополю нужны пассажирские катера, поэтому контракт мы решили не расторгать, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Все пять корпусов катеров готовы, два катера находятся в высокой степени готовности – их планируют поставить городу к следующему летнему сезону».

Пассажирские суда будут двухвинтовыми, с двухъярусной надстройкой, длиной 30 и шириной до 7,2 метра. Скорость хода — не менее 10 узлов.

Контракт между ГУП «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова» и акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» был заключен в октябре 2019 года. По нему пять катеров должны были выйти на морские пассажирские линии уже в этом году. Теперь срок сдачи судов перенесен на 2024 год.

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