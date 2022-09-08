Западные санкции только помогают развитию отечественной IT-отрасли

Введение санкций в отношении России дает возможность развивать и инвестировать в отечественных производителей и конкурентные продукты.

Об этом говорили участники Восточного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный управляющий директор группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин рассказал, что действующие санкции – это скорее не проблема, а возможности для России развивать собственные отечественные продукты в сфере IT.

«Мы у себя внутри «ВЭБа» решили отказаться даже в публичной коммуникации от слов «санкции», «ограничения» и так далее. Потому что мы понимаем, что те ограничения, которые сейчас наложены, они на долгий период времени, и пытаться ждать возвращения к точке до событий февраля – бессмысленно. Мы на это смотрим, как на возможность развить свои собственные компетенции. Мне, как кажется, и общаясь с сообществом, которое присутствует в фонде «Сколково», в «Сколтехе» – это такая очень серьезная надежда инвестировать в отечественного производителя и в отечественные конкурентные продукты. Я думаю – это, скорее, про возможности, нежели про какие-то проблемы. Да, это будет непросто, но я уверен, что если мы построим такую коллективную корпоративную культуру взаимного обмена знаниями и данными, то достаточно быстро все эти вопросы будут решены», – рассказал Самохин.

В то же время президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров предложил переходить от создания продуктов к созданию платформ, что является важным шагом, так как России необходимо выходить на глобальный рынок в сфере IT.

«Переход от понимания того, что мы должны сделать продукты к тому, что мы должны сделать платформы – вот это принципиальный шаг. Поэтому нужно сейчас быстро-быстро заканчивать импортозамещение, которое говорит о том, что нужно продукты заместить отдельные и перейти к следующему этапу – формирование платформ российских, которые могут замещать целые стеки в России, но самое главное – выходить на глобальный рынок. Потому что российский рынок очень маленький, там 1% от мирового. Даже если ты сделаешь правильный продукт на российском рынке, он вряд ли будет конкурентноспособным на глобальном рынке, потому что он не будет иметь такого обилия и разнообразия разных стран, клиентов, которые позволят сделать продукт качественным», – подчеркнул Макаров.

Также он выразил обеспокоенность тем, что экспорт платформ не входит ни в одну государственную программу, в следствии чего – нет государственной поддержки в этом направлении.

«Для того, чтобы экспортировать платформы, необходимо иметь государственную поддержку. Потому что, когда платформы экспортируешь, ты должен дать кредит покупателю, а оказывается, что IT не входит в число приоритетов Российского экспортного центра, потому что экспорт IT не входит ни в одну государственную программу. Вот такой парадокс. Когда мы должны экспортировать IT для того, чтобы мягкой силой захватывать рынки, тем более платформы, мы не имеем возможности этого делать, потому что государство не поддерживает экспорт – в принципе, нет у него такого приоритета. Поэтому мы передали сейчас такую дорожную карту поддержки экспорта министру с тем, чтобы он инициировал в правительстве включение IT в качестве приоритета экспорта», – добавил президент «Руссофта».