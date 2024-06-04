Западные сценарии окончания войны толкают Украину к новому наступлению – ради лучших условий торга

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Свежая Foreign Policy внезапно заговорила о том, что ВСУ срочно требуется новое контрнаступление. Целеполагание – вы не поверите! – в том, чтобы пойти на переговоры с Россией на более сильных позициях и выгодных условиях.

По словам авторов публикации, украинские войска на данный момент не смогут нанести глобальное поражение российской армии на поле боя, поэтому Киеву придется согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями.

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Однако, делает оговорку Foreign Policy, даже локальный успех на фронте сможет усилить переговорную позицию Украины.

Также в Foreign Policy выделили три вероятных, с их точки зрения, сценария завершения войны:

Первый. ВСУ смогут отбить часть потерянной территории: затем, по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут присутствовать военные из других стран.

Второй. В ближайшее время Россия достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную страну вернет к своей орбите влияния.

Третий. Ни одна из сторон не сможет добиться успехов на фронте: по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием в своих арсеналах, с армией, вышколенной по западным образцам и методикам и с политическим классом, находящимся не под влиянием России.

Среди проблем, стоящих на пути переговоров издание называет отсутствие четкой уверенности в готовности к нему РФ. Авторы полагают, что у российского начальства может возобладать инерция разворачивания мобилизационного сценария, подкрепленная видимыми тактическими успехами на поле боя.

«Есть еще одна проблема с призывами к переговорам: предполагается, что Путин хочет их. Но хочет ли он? Оборонный бюджет России в этом году вырос почти на 70 %. Его доля в российском ВВП достигнет 6 % по сравнению с 3,9 % в прошлом году. Почти треть федерального бюджета будет уходить на оборону, по сравнению с 16 % в 2023 году», — говорится в публикации.