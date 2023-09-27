Бывший спикер теробороны ВСУ Майкл (Сара) Эштон-Чирилло пожаловалось на отсутствие поддержки Украины в западных СМИ.

Об этом оно заявило в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просили наших западных партнеров еще со времен вашего президентства, сэр, убедиться, что они понимают угрозу со стороны этих нелюдей. А они не хотели ее понимать. Они не понимают, что мы можем победить, только победив. И поэтому они осторожны, исходя из того, что они знают. Издание «Киев Индепендент» заявило, что были неподтвержденные заявления о том, что 100 тыс русских собираются на лиманском и купянском направлениях. Для меня это показало очень большую проблему. Если наши собственные СМИ называют это неподтвержденными заявлениями, несмотря на заявления наших генералов, представьте, с чем мы должны бороться в западных СМИ. Туристы все еще посещают Крым. Вот так мы проигрываем. Мы ведем борьбу на фронте информационной борьбы, и у нас возникают проблемы с моральным духом, сэр. Я сейчас нахожусь в госпитале, и солдаты выглядят очень расстроенными, потому что им не кажется, что их слышат в определенных местах. Пока мы не выиграем информационную войну, наши западные партнеры не почувствуют давления. Но мы должны выиграть, как на улицах Украины, так и в редакциях Нью-Йорка, Лондона и других мест», – переживало Чирилло.

Оно рассказало, как объявило бойкот Си-эн-эн из-за того, что эта телекомпания назвала солдат из западных стран наемниками и добилась смены формулировки и извинений. Чирилло считает, что главного успеха Россия добилась на информационном фронте.

«Их пропаганда лучшая в мире. Их пропагандист – террорист. У них не должно быть возможности спрятаться. Тот факт, что их показывают в телевизионных шоу, не мешает им быть военными преступниками. Мы можем атаковать русских фашистов всеми силами нашего оружия. В наше оружие входит ДРГ и возможность заявить, что это не свобода слова. Соловьев и Скабеева совершают преступление против человечности», – сказало Чирилло.