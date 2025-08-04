Западные СМИ: Индия «дерзко ответила Трампу»

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Озвученный на минувших выходных отказ Индии подчиняться требованию Дональда Трампа о прекращении закупок нефти у России был «дерзким ответом» американскому президенту, пишет Bloomberg.

«Индия стала одной из главных мишеней Трампа, который пытается оказать давление на президента России Владимира Путина… аналитики не ожидают особых уступок от самой быстрорастущей крупной экономики мира», – говорится в публикации.

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Газета New York Post цитирует источники, которые поясняют, что требования Трампа нереальны,передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Это долгосрочные нефтяные контракты. Просто взять и перестать покупать нефть в одночасье не так-то просто».

Издание Business Today цитирует политолога Брахма Челлейни, который напоминает – Трамп уже не в первый раз угрожает Индии.

«Аналогичное давление во время его первого срока привело к тому, что Индия полностью прекратила импорт из соседнего Ирана, несмотря на давние скидки Тегерана. Индия также понесла значительные убытки от инвестиций в венесуэльскую нефть после того, как подчинилась санкциям Трампа в отношении этой страны».

Из-за прекращения поставок из Ирана Индия сделала Пекин практически единственным покупателем самой дешёвой в мире нефти (продаваемой с большим дисконтом по сравнению с эталонным сортом Brent), тем самым укрепив энергетическую безопасность Китая за счёт Индии, отмечает издание.

Журнал The Time напоминает о давних связях Индии с Россией.

«У Индии и России есть опыт поддержки друг друга, который начался несколько десятилетий назад. Когда бывший президент США Ричард Никсон отправил военный корабль, чтобы запугать Индию во время индо-пакистанской войны 1971 года, Россия направила свой флот в Индийский океан. В декабре 2021 года Моди и Путин подписали ряд соглашений о торговле и поставках оружия, а российский нефтедобытчик «Роснефть» расширяет свои инвестиции в Индии. Индия также неоднократно воздерживалась при голосовании по резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину».

Издание TFIGlobal разъясняет, чем рискует Индия.