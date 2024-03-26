Западные СМИ намекают: Вопрос эвакуации Зеленского может стать вновь актуальным

Украина запаздывает с новой волной мобилизации накануне ожидаемого российского наступления, пишет газета Politico.

«Украина приближается к самому опасному периоду с тех пор, как она впервые поразила мир своей героической импровизированной обороной Киева», – утверждает американское издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Автор публикации напоминает:

Однако теперь ситуация изменилась – нет ни боеприпасов, ни добровольцев.

«Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия — всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль по мере того, как война затянулась на третий год. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для участия в поле боя, которое изматывает ее солдат.

Украинские власти находятся в конфликте по поводу того, уговаривать или принуждать людей к вступлению в армию в условиях уклонения от призыва, и боятся политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте на несколько месяцев, поскольку Зеленский, парламент и министерство обороны продолжают перекладывать ответственность», – описывает ситуацию газета.