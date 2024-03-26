Западные СМИ намекают: Вопрос эвакуации Зеленского может стать вновь актуальным
Украина запаздывает с новой волной мобилизации накануне ожидаемого российского наступления, пишет газета Politico.
«Украина приближается к самому опасному периоду с тех пор, как она впервые поразила мир своей героической импровизированной обороной Киева», – утверждает американское издание.
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Автор публикации напоминает:
«В начале войны президент Украины Владимир Зеленский, как известно, отверг предложение об эвакуации, сказав своим потенциальным американским спасателям: «Мне нужны боеприпасы, а не поездка».
Однако теперь ситуация изменилась – нет ни боеприпасов, ни добровольцев.
«Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия — всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль по мере того, как война затянулась на третий год. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для участия в поле боя, которое изматывает ее солдат.
Украинские власти находятся в конфликте по поводу того, уговаривать или принуждать людей к вступлению в армию в условиях уклонения от призыва, и боятся политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте на несколько месяцев, поскольку Зеленский, парламент и министерство обороны продолжают перекладывать ответственность», – описывает ситуацию газета.
«Без достаточного количества живой силы Киев, вероятно, будет расходовать имеющиеся ресурсы гораздо более высокими темпами, что приведет к гораздо более быстрым успехам России в долгосрочной перспективе», – предупредил Конрад Музыка из Rochan Consulting.
«Работа над законодательством продвигается черепашьими темпами, что еще больше подрывает способность [Украины] защищать себя в последующие месяцы. Даже если предположить, что президент Зеленский подпишет закон в лучшем случае к середине апреля, призывники начнут выходить на линию фронта только к концу лета / началу осени».
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