Западные СМИ намекают: Вопрос эвакуации Зеленского может стать вновь актуальным

Михаил Рябов.  
26.03.2024 16:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина запаздывает с новой волной мобилизации накануне ожидаемого российского наступления, пишет газета Politico.

«Украина приближается к самому опасному периоду с тех пор, как она впервые поразила мир своей героической импровизированной обороной Киева», – утверждает американское издание.

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Украина запаздывает с новой волной мобилизации накануне ожидаемого российского наступления, пишет газета Politico. «Украина...

Автор публикации напоминает:


«В начале войны президент Украины Владимир Зеленский, как известно, отверг предложение об эвакуации, сказав своим потенциальным американским спасателям: «Мне нужны боеприпасы, а не поездка».

Однако теперь ситуация изменилась – нет ни боеприпасов, ни добровольцев.

«Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия — всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль по мере того, как война затянулась на третий год. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для участия в поле боя, которое изматывает ее солдат.

Украинские власти находятся в конфликте по поводу того, уговаривать или принуждать людей к вступлению в армию в условиях уклонения от призыва, и боятся политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте на несколько месяцев, поскольку Зеленский, парламент и министерство обороны продолжают перекладывать ответственность», – описывает ситуацию газета.

«Без достаточного количества живой силы Киев, вероятно, будет расходовать имеющиеся ресурсы гораздо более высокими темпами, что приведет к гораздо более быстрым успехам России в долгосрочной перспективе», – предупредил Конрад Музыка из Rochan Consulting.

«Работа над законодательством продвигается черепашьими темпами, что еще больше подрывает способность [Украины] защищать себя в последующие месяцы. Даже если предположить, что президент Зеленский подпишет закон в лучшем случае к середине апреля, призывники начнут выходить на линию фронта только к концу лета / началу осени».

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