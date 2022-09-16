Западные СМИ нашли «российский след» в отмене гей-парада в Сербии

16.09.2022  17:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, ЛГБТ, Политика, Россия, Сербия


Решение президента Александра Вучича отменить гей-парад «Европрайд» в Сербии связано с политикой Белграда, который продолжает балансировать между Западом и Россией.

Об этом пишет западный сайт Just Security, сокрушаясь, что отмена гей-парада контрастирует «с исторической ролью Сербии как одной из самых дружественных ЛГБТ стран на Балканах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение президента Александра Вучича отменить гей-парад «Европрайд» в Сербии связано с политикой Белграда, который...

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«Этот шаг иллюстрирует, как власть Вучича в значительной степени зависит от его способности балансировать между Западом и Россией, добиваясь уступок и обещаний от каждого, поскольку они опасаются, что Сербия попадет под влияние другой стороны.

Эта постоянная игра проявляется во всем, что делает Вучич. Весной он отказался присоединиться к санкциям ЕС против России, но в июне заявил, что вступление в ЕС отвечает интересам Сербии.

В тот же день, когда он объявил об отмене «Европрайда», он также предложил на пост премьер-министра открытую лесбиянку Анну Брнабич. Она была переизбрана Национальным собранием Сербии на беспрецедентный третий срок.

Этот балансирующий акт позволил Вучичу договориться, среди прочего, о выгодных сделках с Москвой о поставках оружия и одновременно получить значительную экономическую помощь от ЕС», – говорится в статье.

Сочувствующие ЛГБТ авторы опасаются, что в будущем «безудержные антизападные решения Вучича, направленные против прав человека, станут только более экстремальными».

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Просмотров: 84

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