Западные СМИ не верят в украинский Крым

Анатолий Лапин.  
21.11.2023 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Западная пресса уверена, что Крым ни в ближайшее время, ни в отдаленной перспективе вернется в состав Украины.

Такой вывод из недавней статьи влиятельного американского издания Foreign Affairs делает украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная пресса уверена, что Крым ни в ближайшее время, ни в отдаленной перспективе вернется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В эфире интернет-канала Politeka он заявил, что американские журналисты фиксируют конец контрнаступления ВСУ и необходимость перехода в стратегическую оборону.

«Они фиксируют, что контрнаступление завершилось и, более того, мы входим в холодный сезон, наступать в холодный сезон очень сложно. То есть, контрнаступление в этой части завершилось. Кроме того, они говорят, что политическая готовность поддерживать Украину начала ослабевать в США и Европе, а военные цели Украины, то есть освобождение всех оккупированных земель и Крыма в том числе, хотя с политической и юридической точки зрения и не оспоримы, но стратегически недосягаемы.

То есть они не верят, что мы сможем освободить, причем там было написано и в ближайшем будущем, и вообще. Стратегически недосягаемы», – сказал эксперт.

«Они предлагают, чтобы США начали консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией. И одновременно переключить акценты с нападения на оборону. То есть стратегическая оборона и переговоры с Россией», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть