Западные СМИ не верят в украинский Крым

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Западная пресса уверена, что Крым ни в ближайшее время, ни в отдаленной перспективе вернется в состав Украины.

Такой вывод из недавней статьи влиятельного американского издания Foreign Affairs делает украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире интернет-канала Politeka он заявил, что американские журналисты фиксируют конец контрнаступления ВСУ и необходимость перехода в стратегическую оборону.

«Они фиксируют, что контрнаступление завершилось и, более того, мы входим в холодный сезон, наступать в холодный сезон очень сложно. То есть, контрнаступление в этой части завершилось. Кроме того, они говорят, что политическая готовность поддерживать Украину начала ослабевать в США и Европе, а военные цели Украины, то есть освобождение всех оккупированных земель и Крыма в том числе, хотя с политической и юридической точки зрения и не оспоримы, но стратегически недосягаемы. То есть они не верят, что мы сможем освободить, причем там было написано и в ближайшем будущем, и вообще. Стратегически недосягаемы», – сказал эксперт.

«Они предлагают, чтобы США начали консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией. И одновременно переключить акценты с нападения на оборону. То есть стратегическая оборона и переговоры с Россией», – заявил Бортник.