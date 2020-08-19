Западные СМИ попались на грязных порнофейках о Белоруссии

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Прозападные СМИ в РФ и Белоруссии начали активно распространять лживые новости, направленные на дискредитацию России и разжигание русофобских беспорядков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о фейках, то очень трогательная картинка, я думаю, нельзя будет её показать в полном объеме в эфире. Выложили фотографию двух девушек, все в синяках, они зверски избиты, стоят, обнимаются на фоне моря и яхт и под фото надпись: «Феминистки поддерживают Беларусь, потому что двух активисток зверски избил ОМОН».

Мы провели простейшее расследование, и оно показало, что на всех порносайтах в разделах БДСМ эта фотография есть. Эту фотографию оттуда берут и подписывают: «Вот они, зверства белорусского ОМОНа». Этот фейк пошёл по российским соцсетям. Его начали распространять активисты Навального с припиской о «Сильной и несгибаемой белорусской женщине». Но женщины, мягко говоря, не совсем белорусские.

Мы понимаем, что каждый день и каждый час нам будут сообщать фейки такого рода. Белорусскому народу будут рассказывать об китайских рабочих, которые едут на белорусские заводы, о российских журналистах и ОМОНе, БТРах и избитых женщинах», – заявил Малькевич.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов отметил, что СМИ, которые находятся на территории западных стран, распространяют антироссийские фейки в Белоруссии именно для создания русофобских настроений.

«Очень активно разгоняется антироссийская риторика, Telegram-канал «NEXTA» уже расчехлялся, и почти каждый день несут русофобию. К примеру, комментируя вчерашний митинг за интеграцию с Россией в Могилеве, называют их «фриками».

Также фейк о том, как женщина говорит, что видела, как омоновцы с русским говором насиловали женщин в автозаке, этот фейк был разработан заранее. Появилась переписка, в которой девушке предлагали признаться в изнасиловании, а через день у «NEXTA» появились сообщения об изнасилованиях», – рассказал эксперт.