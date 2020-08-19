19.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, СМИ
Просмотров:

Западные СМИ попались на грязных порнофейках о Белоруссии


Прозападные СМИ в РФ и Белоруссии начали активно распространять лживые новости, направленные на дискредитацию России и разжигание русофобских беспорядков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если говорить о фейках, то очень трогательная картинка, я думаю, нельзя будет её показать в полном объеме в эфире. Выложили фотографию двух девушек, все в синяках, они зверски избиты, стоят, обнимаются на фоне моря и яхт и под фото надпись: «Феминистки поддерживают Беларусь, потому что двух активисток зверски избил ОМОН».

Мы провели простейшее расследование, и оно показало, что на всех порносайтах в разделах БДСМ эта фотография есть. Эту фотографию оттуда берут и подписывают: «Вот они, зверства белорусского ОМОНа». Этот фейк пошёл по российским соцсетям. Его начали распространять активисты Навального с припиской о «Сильной и несгибаемой белорусской женщине». Но женщины, мягко говоря, не совсем белорусские.

Мы понимаем, что каждый день и каждый час нам будут сообщать фейки такого рода. Белорусскому народу будут рассказывать об китайских рабочих, которые едут на белорусские заводы, о российских журналистах и ОМОНе, БТРах и избитых женщинах», – заявил Малькевич.


В свою очередь, политолог Владимир Корнилов отметил, что СМИ, которые находятся на территории западных стран, распространяют антироссийские фейки в Белоруссии именно для создания русофобских настроений.

«Очень активно разгоняется антироссийская риторика, Telegram-канал «NEXTA» уже расчехлялся, и почти каждый день несут русофобию. К примеру, комментируя вчерашний митинг за интеграцию с Россией в Могилеве, называют их «фриками».

Также фейк о том, как женщина говорит, что видела, как омоновцы с русским говором насиловали женщин в автозаке, этот фейк был разработан заранее. Появилась переписка, в которой девушке предлагали признаться в изнасиловании, а через день у «NEXTA» появились сообщения об изнасилованиях», – рассказал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть