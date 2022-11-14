Западные СМИ: После Херсона сторонники Путина раскололись

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Новости Украины

Отступление российской армии со стратегические важного плацдарма на правом берегу Днепра спровоцировало раскол среди сторонников президента РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут западные СМИ.

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Так, газета The New York Times приводит слова главного редактора южного регионального издания «Блокнот» Олега Пахолкова, который критикует решение оставить Херсон, напоминая, что у защитников Сталинграда была возможность отступить за Волгу, но они не сделали этого.

«Сдача Херсона говорит об обратном. Поэтому скоро те, кто взял Херсон, придут в другие места. Похоже, нам нечем их остановить», – обращает внимание газета на заявление Пахолкова.

Аналогичную тему поднимает известное американское издание The Hill.

«Отступление России на прошлой неделе из Херсона привело к редкому публичному расколу между провоенными союзниками президента России Владимира Путина. Вывод кремлевских войск из Херсона произошел всего через несколько недель после того, как Путин решил аннексировать стратегически важный город, и стал третьим крупным ударом по военным усилиям России с начала вторжения. Некоторые из наиболее видных военных ястребов защищали то, что они называют стратегическим выводом войск, в то время как другие подвергали это решение резкой критике. Русский националист Александр Дугин, прозванный «мозгом Путина», обвинил Путина в невыполнении своих обязательств по защите российских городов и провел параллель с историей о короле, убитом за то, что подвел свой народ. Прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев, прозванный «голосом Путина», выступил с гневной тирадой против ухода из Херсона. А пророссийский военный аналитик и блогер Борис Рожин назвал отступление «убийством русских надежд», – приводит газета подборку мнений.

При этом отмечается, что ряд политиков и лидеров мнений (Маргарита Симоньян, Борис Слуцкий и другие) поддержали отход от Херсона.

На проблему раскола обращает внимание и американский Институт изучения войны, по мнению которого, отступление из Херсона спровоцировало «идеологический раскол между Путиным и радикальными ястребами страны».

«Путину все труднее умиротворять часть крайне идеологизированного провоенного электората из-за неспособности его вооруженных сил достичь максималистских целей по свержению украинского правительства и захвату всей Украины», — приходит к выводу Институт.