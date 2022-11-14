Западные СМИ: После Херсона сторонники Путина раскололись

14.11.2022  08:17 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Отступление российской армии со стратегические важного плацдарма на правом берегу Днепра спровоцировало раскол среди сторонников президента РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут западные СМИ.

Отступление российской армии со стратегические важного плацдарма на правом берегу Днепра спровоцировало раскол среди...

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Так, газета The New York Times приводит слова главного редактора южного регионального издания «Блокнот» Олега Пахолкова, который критикует решение оставить Херсон, напоминая, что у защитников Сталинграда была возможность отступить за Волгу, но они не сделали этого.

«Сдача Херсона говорит об обратном. Поэтому скоро те, кто взял Херсон, придут в другие места. Похоже, нам нечем их остановить», – обращает внимание газета на заявление Пахолкова.

Аналогичную тему поднимает известное американское издание The Hill.

«Отступление России на прошлой неделе из Херсона привело к редкому публичному расколу между провоенными союзниками президента России Владимира Путина. Вывод кремлевских войск из Херсона произошел всего через несколько недель после того, как Путин решил аннексировать стратегически важный город, и стал третьим крупным ударом по военным усилиям России с начала вторжения.

Некоторые из наиболее видных военных ястребов защищали то, что они называют стратегическим выводом войск, в то время как другие подвергали это решение резкой критике. Русский националист Александр Дугин, прозванный «мозгом Путина», обвинил Путина в невыполнении своих обязательств по защите российских городов и провел параллель с историей о короле, убитом за то, что подвел свой народ.

Прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев, прозванный «голосом Путина», выступил с гневной тирадой против ухода из Херсона. А пророссийский военный аналитик и блогер Борис Рожин назвал отступление «убийством русских надежд», – приводит газета подборку мнений.

При этом отмечается, что ряд политиков и лидеров мнений (Маргарита Симоньян, Борис Слуцкий и другие) поддержали отход от Херсона.

На проблему раскола обращает внимание и американский Институт изучения войны, по мнению которого, отступление из Херсона спровоцировало «идеологический раскол между Путиным и радикальными ястребами страны».

«Путину все труднее умиротворять часть крайне идеологизированного провоенного электората из-за неспособности его вооруженных сил достичь максималистских целей по свержению украинского правительства и захвату всей Украины», — приходит к выводу Институт.

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