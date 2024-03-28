Западные СМИ пустились на манипуляции, мечтая «похоронить» российскую нефтепереработку

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Западные СМИ оценили потери российской нефтеперерабатывающей промышленности в диапазоне от 14 до 30%, в то время как «Росстат» отчитался, что производство бензина за месяц снизилось на 2,8%, по дизелю – на 2,5%.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что «западные аналитики исходили из простого, но кривого допущения», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они взяли список заводов, по которым был нанесен удар, и где был пожар, и просуммировали их мощности. Это публичная информация. Здесь есть два подлога. Не все заводы полностью прекратили свою работу. Второе, нет у нас заводов, которые были бы задействованы на полную мощность. 20-25% мощности находится в резерве», – сказал Симонов.

Сам он полагает, что производство дизеля и бензина в России может упасть на 5-8%. Эксперт также прогнозирует, что внутренняя цена на топливо вырастет, поскольку производство будет перенесено на восток, и логистика подорожает. Пока цена на бензин за минувший месяц выросла на 0,1%.