Западные СМИ пустились на манипуляции, мечтая «похоронить» российскую нефтепереработку

Елена Острякова.  
28.03.2024 16:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 552
 
Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Терроризм, Украина


Западные СМИ оценили потери российской нефтеперерабатывающей промышленности в диапазоне от 14 до 30%, в то время как «Росстат» отчитался, что производство бензина за месяц снизилось на 2,8%, по дизелю – на 2,5%.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что «западные аналитики исходили из простого, но кривого допущения», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ оценили потери российской нефтеперерабатывающей промышленности в диапазоне от 14 до 30%, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они взяли список заводов, по которым был нанесен удар, и где был пожар, и просуммировали их мощности. Это публичная информация. Здесь есть два подлога. Не все заводы полностью прекратили свою работу. Второе, нет у нас заводов, которые были бы задействованы на полную мощность. 20-25% мощности находится в резерве», – сказал Симонов.

Сам он полагает, что производство дизеля и бензина в России может упасть на 5-8%. Эксперт также прогнозирует, что внутренняя цена на топливо вырастет, поскольку производство будет перенесено на восток, и логистика подорожает. Пока цена на бензин за минувший месяц выросла на 0,1%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть