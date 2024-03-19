Западные СМИ: Украина делает в Черном море всё, что хочет. Россия не может помешать

Михаил Рябов.  
19.03.2024 19:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Крым, НАТО, Одесса, Украина


Западные СМИ продолжают смаковать работу «зернового коридора», который Украина запустила из Одессы без согласования с Москвой.

Утверждается, что, хотя ранее маршрут рассматривался не только как источник доходов для Киева, но и как потенциальный способ доставки боеприпасов и техники ВСУ, Россия не может помешать судоходству, поскольку опасается новых атак морских дронов на свои корабли.

Западные СМИ продолжают смаковать работу «зернового коридора», который Украина запустила из Одессы без согласования...

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Одесский порт снова стал крупным центром для экспорта украинского зерна после нескольких недель атак украинских военно-морских беспилотников, которые потопили серию российских военных кораблей, сообщает The Wall Street Journal.

Восстановление доминирования на значительной части Черного моря позволило Украине, обычно входящей в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире, увеличить экспорт зерна до уровня, близкого к довоенному.

13 февраля британское правительство даже заявило, что Украина находится на пути к экспорту всего зерна урожая 2023 года, несмотря на российские атаки на украинские порты и инфраструктуру с февраля 2022 года, сообщает Reuters.

WSJ сообщает, что экспорт зерна из Украины более чем удвоился и составил более 5 миллионов метрических тонн в декабре по сравнению с примерно 2 миллионами тонн в сентябре.

Украина также работала с международными страховщиками, чтобы помочь судам-зерновозам найти доступное покрытие. В этом месяце программа была расширена на все невоенные грузы, включая сталь и железную руду.

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