Западные СМИ: Украина делает в Черном море всё, что хочет. Россия не может помешать
Западные СМИ продолжают смаковать работу «зернового коридора», который Украина запустила из Одессы без согласования с Москвой.
Утверждается, что, хотя ранее маршрут рассматривался не только как источник доходов для Киева, но и как потенциальный способ доставки боеприпасов и техники ВСУ, Россия не может помешать судоходству, поскольку опасается новых атак морских дронов на свои корабли.
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Одесский порт снова стал крупным центром для экспорта украинского зерна после нескольких недель атак украинских военно-морских беспилотников, которые потопили серию российских военных кораблей, сообщает The Wall Street Journal.
Восстановление доминирования на значительной части Черного моря позволило Украине, обычно входящей в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире, увеличить экспорт зерна до уровня, близкого к довоенному.
13 февраля британское правительство даже заявило, что Украина находится на пути к экспорту всего зерна урожая 2023 года, несмотря на российские атаки на украинские порты и инфраструктуру с февраля 2022 года, сообщает Reuters.
WSJ сообщает, что экспорт зерна из Украины более чем удвоился и составил более 5 миллионов метрических тонн в декабре по сравнению с примерно 2 миллионами тонн в сентябре.
Украина также работала с международными страховщиками, чтобы помочь судам-зерновозам найти доступное покрытие. В этом месяце программа была расширена на все невоенные грузы, включая сталь и железную руду.
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