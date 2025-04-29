Западные СМИ вбрасывают сценарии предательства по Запорожской АЭС

Михаил Рябов.  
29.04.2025 11:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запорожье, Россия, Украина, Энергетика


Появляющиеся в западных СМИ вбросы о требованиях к России вернуть Украине Запорожскую АЭС и Каховское водохранилище выглядят как сценарий предательства.

Это дал понять экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью подкасту «Слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появляющиеся в западных СМИ вбросы о требованиях к России вернуть Украине Запорожскую АЭС и...

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«Как отдать ЗАЭС? Я был на ней. Я сам закончил МИФИ. Встретил там ребят, которые закончили Бауманку. Практически все атомные станции на территории бывшего Союза – это московские вузы. Люди с большим энтузиазмом встретили приход России – технический состав. Получили российские паспорта. Как они теперь будут выглядеть в глазах украинцев, если их будут передавать США, Украине? Очень странно, да.
Последняя информация западных СМИ – Украина хочет не только ЗАЭС, но она хочет получить доступ на АЭС. Речь идет про Каховскую ГЭС, через которую они будут ездить.

Но надо понять, что Каховская ГЭС имеет значение не только как станция, балансирующая Запорожскую АЭС по подаче электроэнергии. Но и вторая функция – она поднимала уровень воды, чтобы она могла поступить в Северо-Крымский канал. Если контроль будет у Украины, наверное, воды Крым не получит.
И вообще не понятно, как конституционные российские территории передавать в чужие руки?» – отметил Царев.

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