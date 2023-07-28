Западные снаряды на фронте перестали взрываться

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Качество западных боеприпасов, поступающих на украинский фронт, свидетельствуют о том, что страны, спонсирующие Украину, напрягают последние силы.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них стали часто не разрываться снаряды. Каждый шестой-седьмой снаряд у них не взрывается. На них можно посмотреть – калибр 155 мм. Характерная черта – они не покрашены. Когда снаряды идут на склады на хранение, их красят специальной краской. А эти снаряды «испекли» на конвейере, и быстро сразу в ход. Мы понимаем, что это судороги – у них нехватка. Где-то они еще перехватятся, что-то поставят, но снарядный голод у них не за горами», – сказал Бородай.

Он также отметил, что поставки многих видов вооружений, которые только анонсируются Западом, на самом деле уже давно на фронте.

«Кассетные боеприпасы давно к нам прилетают. Реально, давно. И фосфорные давным-давно. Все это давно есть. Эта кампания, которая была развернута американцами, – это всего лишь легализация того, что они уже дали давным-давно. Просто дали, но ничего об этом не рассказывали широкой общественности. А так – давно это все применяется, это никакая не новость, довольно неприятные штуки», – сказал Бородай.