Западные социологи подтвердили, что Крым и Донбасс не хотят быть с Украиной

Украины должны осознавать, что подавляющее большинство жителей Крыма и Донбасса категорически против возвращения в состав Украины.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно Крыма. Мне приходилось работать еще до второго Майдана, с 2012 года, в экспертных различных группах, относительно формирования новой идентичности. Так вот, относительно Крыма я вам скажу абсолютно точно – кто бы чего ни говорил. Когда немцы провели в 2017 году социсследование, кстати, и украинские кампании еще в году 15-16, через год или два после референдума проводили , еще были возможности проводить опросы. Задавали вопрос: «Как вы проголосовали бы на референдуме сейчас?» Подавляющее большинство отвечало – таким же образом, как и проголосовали [в 2014]. Это иностранцы проводили опрос», – сказал социолог.

«Большинство людей повторяли свой выбор на протяжении нескольких лет, это фиксировали. Это не то, что проводили российские компании социологии, понимаете? Если говорить о других территориях, по Донецку и по Луганску, это вообще все было в контексте минских соглашений. Согласно минским соглашениям, мы рассматривали варианты развития событий. Проводилась там социология, которая устраивала ту и другую сторону. Это год 16-й еще.

Я вам так скажу, что там мнение абсолютно неоднозначно было. Я просто напомню. Нет, в принципе, большинство не выступали за возвращение на Украину, хотя могли соглашаться с минскими соглашениями», – подытожил социолог.