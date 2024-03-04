Западные солдаты считали жителей Украины русскими – Табах

Анатолий Лапин.  
04.03.2024 15:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Россия, Украина


Солдаты стран Запада еще до вчерашнего дня не знали о существовании такой страны, как Украина.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты стран Запада еще до вчерашнего дня не знали о существовании такой страны, как...

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По словам Табаха, солдаты стран НАТО не горят желанием воевать за Украину и, если и появятся в этой стране, то будут преследовать свои интересы, а не украинские.

«Сначала надо дать достаточно оружия и инструмента, чтобы украинцы могли сами это сделать, без чьей-то армии. Они сами должны сделать. Потому что иногда, когда чужая армия заходит, она может вам помешать, потому что она воюет по-своему, и у них свои интересы. Латыши, немцы, канадцы здесь воевать за Украину не очень хотят. Солдаты, которые будут идти, они вообще только позавчера узнали, что есть такая страна Украина – поверьте мне, многие из них не знали.

Ну, латыши, балтийцы, конечно, знали, а немцы многие могли не знать, канадцы – тем более, для них для всех, как и для меня, еще недавно вы все были русские. И поэтому это сразу не получится, поэтому я считаю, что сначала постепенно дайте то, что украинцы просят», – заявил Табах.

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