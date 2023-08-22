Западные союзники недоумевают: Зачем Украине Крым?

Даже западные партнеры Украины не понимают, зачем ей нужно возвращать контроль над Крымом.

Об этом на организованном накануне саммита «Крымской платформы» мероприятии заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Загороднюка, их нужно постоянно убеждать в этом и повторять одно и то же по 30 раз.

«Безопасность Украины без освобождения и установления судоходства на Черном и Азовском морях невозможна. Украина никогда не будет безопасной страной. Но все эти вещи по 20-30 раз нужно объяснять нашим друзьям и партнерам, и это я хочу сказать о тех странах, которые входят в коалицию, которая нас поддерживает десятками миллиардов долларов. Что уж говорить о странах так называемого Глобального Юга, которые вообще не понимают стратегический контекст в этом регионе. И они считают, я даже не хочу проходить по всем иллюзиям, которые у них есть, но они имеют место. Все мы считаем, что захват территории, неоправданная агрессия, огромное количество преступлений, акты терроризма, война, которая вторая в Европе после Второй мировой – это все должно было бы вызвать в мире абсолютное неприятие и точное отторжение этого. Но этого нет, к сожалению, это непринятие есть только в нескольких странах. В большом количестве стран, к счастью, их достаточно для того, чтобы они помогали Украине выстоять в этой войне, но недостаточно для того, чтобы сформировать абсолютно глобальный консенсус», – заявил Загороднюк.