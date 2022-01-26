Западные спецслужбы нанесли киберудар по российским войскам в Белоруссии

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Российский политолог Сергей Марков опубликовал возможный сценарий развития военного конфликта между Россией и НАТО. Первым произойдет обмен ударами в киберпространстве. Это вызовет техногенные катастрофы с жертвами. И затем в ход пойдет уже настоящее оружие.

Так или иначе, но первая масштабная кибератака уже случилась в Белоруссии. Здесь при помощи взлома системы Белорусских железных дорог пытались сорвать прибытие российских войск на учения. О ситуации в Минске в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает обозреватель Артем Агафонов.

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…Напряженность вокруг российско-украинского конфликта в Белоруссии не только имеет место, но и наложилась на местный политический колорит, заиграв новыми красками.

Во-первых, очередное обострение вокруг Украины наложилось на очередные российско-белорусские военные учения. Такие учения в Белоруссии проходят регулярно и регулярно же вызывают панические атаки у националистов и западной клиентелы. Змагары начинают истошно кричать о предстоящей оккупации республики с последующим лишением суверенитета. Выглядит это, конечно, наигранно, неубедительно и однообразно, но русофобствующий пипл хавает и такое.

Во-вторых, сама прозападная оппозиция сейчас находится в положении, которое располагает к истерикам. Внутри Белоруссии она потерпела сокрушительный разгром, а вне ее вынуждена постоянно доказывать западным спонсорам необходимость своего недешевого содержания.

И, наконец, в-третьих, распространенные западными СМИ картинки с картами, на которых российские войска вторгались в Щеневмерлую через полесские болота и Чернобыльскую зону тоже поколебали и без того шаткое душевное равновесие белорусских змагаров. Информацию из таких «авторитетных источников» они не могли не принять за чистую монету. Да и сам Александр Григорьевич в последнее время периодически подкидывает масла в огонь речами о предстоящей возможной войне.

В общем, истерика получилась знатная. Отметились в ней многие – от Тихановской и Латушко до американских конгрессменов и европейских депутатов, которые подписали совместное обращение к лидерам «демократического мира», чтобы обратить их внимание на возможную окончательную оккупацию Белоруссии. Каждый сходит с ума как может, явление это привычное и ожидаемое, как сезонные обострения душевных болезней.

Однако, в этот раз накануне военных учений Белоруссия стала мишенью не только для информационной, но и для полноценной кибератаки, с последствиями которой столкнулись множество жителей республики. Пару дней назад перестали работать онлайн-сервис и мобильные приложения белорусской железной дороги. Для того, чтобы купить билет, гражданам пришлось отправляться на вокзалы.

Ответственность за масштабную кибератаку на сервера перевозчика взяла на себя хакерская группировка «Киберпартизаны». Хакеры выдвинули политические требования – освобождение 50 политзаключённых и недопущение дальнейшего использования инфраструктуры БелЖД для транспортировки «оккупационных» российских войск. Именно их ввод на территорию Белоруссии хакеры называют причиной атаки.

По их утверждениям, уже сейчас в республике имеют место задержки поездов, которые в дальнейшем будут только нарастать, а для восстановления нормальной работы компании понадобится несколько недель, но и после этого группировка не исключает повторной атаки.

«Киберпартизаны» появились вскоре после событий августа 2020 года. Сначала они «баловались» взломом сайтов государственных телеканалов и госорганов, заменяли на них официальный флаг на бело-красно-белый, вносили Лукашенко и тогдашнего министра внутренних дел Караева в список разыскиваемых милицией.

Потом пошли вещи посерьёзнее – взломы баз данных МВД и других ведомств, выкладывание персональных данных руководителей государства, силовиков и граждан, обращавшихся в милицию во время беспорядков, публикация разного рода компромата. Но все это ещё были точечные удары,

Настоящее «Пекло» (так группировка назвала свою новую «спецоперацию») началось в ноябре прошлого года, когда были атакованы и зашифрованы внутренние сети двух гигантов промышленности «Могилевтрансмаша» и «Беларуськалия».

Теперь вот взялись за БелЖД и не скрывают цели вызвать транспортный коллапс на железной дороге.

Масштаб и опасность кибератак против Белоруссии постоянно нарастает – от безобидной, в общем-то, замены флажков на сайтах до атаки на стратегическую инфраструктуру. Ещё до взлома БелЖД антрополог, профессор Макгиллского университета и эксперт по хактивизму Габриэлла Коулман говорила, что настолько изощренные атаки на нескольких уровнях видела только в фильмах.

Однако сами «Киберпартизаны» утверждают, что их немного, а непосредственно взломом занимаются 3-4 человека. Если верить «Киберпартизанам», среди них нет ни одного профессионального хакера и участники всему учились на ходу.

Под силу ли подобное горстке самоучек? Лично я сомневаюсь, что хакерами является небольшая группа маргинальных фанатиков и больше склонен верить главе белорусского КГБ Ивану Тертелю, который ещё в июле обвинил в атаках иностранные спецслужбы.

Можно предположить, что диверсии в киберпространстве Белоруссии будут нарастать, потому что иные попытки оппозиции дестабилизировать обстановку (митинги, забастовки, санкции) оказались провальными.

Активизацию хакеров можно ожидать накануне референдума по новой белорусской Конституции и сразу после проведения плебисцита. Объектами атак могут стать не только сети избиркомов, но также критическая инфраструктура вроде метрополитена, электроэнерго и т.д.