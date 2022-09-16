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Представитель связанного с западными спецслужбами «расследовательского» проекта Bellingcat Майкл Колборн бьет тревогу по поводу контактов правых сил в Сербии с Россией.

Колонку об этом он разместил в британской «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы ошибкой игнорировать отношения между сербскими ультраправыми и Россией как бессмысленные или недостойные дальнейшего внимания. Ранее в этом году правозащитные организации предупреждали, что крайне правый экстремизм в Сербии растет», – пишет Колборн.

В качестве примера он приводит организацию «Народный патруль». Ее лидером Дамнян Кнежевич регулярно проводит пророссийские митинги в Сербии в поддержку СВО на Украине. Сексота западных спецслужб беспокоит недавний визит Кнежевича в Санкт-Петербург. Там сербский активист встречался с бизнесменом Евгением Пригожиным и дал интервью RT. Следствием этих контактов Колборн считает отмену гей-парада в Белграде.

Он указывает на проблемы, существующие в Боснии и Герцеговине, Черногории и Косово, и сокрушается по поводу того, что на Балканах сохраняется значительная поддержка России.

«К сожалению, время как раз подходящее для того, чтобы крайне правые в Сербии могли создавать проблемы, если захотят, – и у них есть друзья в России, которые протянут им руку помощи», – пишет Колборн.