Западные спецслужбы пытаются убрать из сербского правительства пророссийского министра

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Министр внутренних дел Александр Вулин, известный своей русофильской позицией, заявил, что зарубежные службы сделают все, чтобы он не попал в состав нового правительства Республики Сербии.

Об этом Вулин заявил в эфире Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякий раз, когда формируется правительство, всегда в конце выбираются несколько человек, головы которых должны пасть, и против них разворачивается страшная кампания. На этот раз это я. Я – номер один, и я не должен быть частью нового правительства Республики Сербии. Одна из крупнейших разведывательных служб сообщила мне, что мои взгляды неприемлемы, и что, если я их не изменю и не откажусь от политики, которую веду – политики лояльности президенту Вучичу, я не буду членом правительства.

Они сделают все, чтобы как-нибудь скомпрометировать меня. И что будет начата большая кампания ради моего исключения из правительства Республики Сербии и политической жизни. Президент Александр Вучич знает об этом не от меня, а от наших спецслужб, которые получили информацию о том, что это готовится», — сказал Вулин.

Он пояснил, что этот план будет реализован уже на следующей неделе, поскольку его инициаторы преследуют цель оказать давление на президента Александра Вучича.

«Затем начнется массированная атака, скорее всего, примерно во время передачи новому парламенту полномочий… Как и все спецслужбы, они любят показывать свою силу … поэтому они сказали мне, какие агентства и какие журналисты будут это делать и как они это будут делать. Так что я примерно знаю, что произойдет. Кампания лжи начнется очень быстро и в полную силу. Условием было начать работать на них. Кресло потерять легко, я могу потерять голову, но я не буду шпионом какой-либо разведывательной организации. Я не работал ни для кого другого, кроме сербского народа!», – заявил министр.

Он также прокомментировал разногласия, которые у него есть с министром энергетики Зораной Михайлович, известной своей любовью к Западу, и сказал, ожидает ли он ее в новом правительстве.

«Я считаю, что единственным, кто может принимать решения о министрах в правительстве, является сербский народ и президент Александр Вучич… Мнение американского посольства меня совершенно не интересует, и я не думаю, что они должны что-то решать. Нападки Зораны Михайлович на меня начались, когда американское посольство заявило, что им не нравятся мои взгляды, когда я сказал, что после того, что они сделали с Александром Вучичем, владельцев хорватских дипломатических паспортов будут обыскивать на сербских границах», – отметил Вулин.