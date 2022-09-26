«Западные спецслужбы работают через соцсети»: в России расстрелян военком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Усть-Илимске Иркутской области в ходе заседания призывной комиссии в местном военкомате молодой мужчина открыл огонь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал Tayga.info, опубликовавший также видео инцидента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Среди раненых начальник призывной комиссии — сначала сообщалось о его убийстве, но, по последним данным, он выжил. Хотя, сведения разнятся», – отмечается в сообщении.

Нападавший задержан. Им оказался парень Руслан Зинин, 1997 года рождения.

В свою очередь глава региона Игорь Кобзев рассказал, что военный комиссар района Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По некоторым данным, перед тем, как открыть огонь, злоумышленник заявил:

«Сейчас все поедем домой».

По одной информации, он его должны были мобилизовать. Впрочем, телеграм-канал Astra, ссылаясь на рассказ матери Зимина, сообщает, что повестка о мобилизации пришла не ему, а его лучшему другу, из-за чего он был «очень расстроен». При этом утром Зимин якобы сказал бабушке, что идет в военкомат добровольцем. Стрелял он из незарегистрированного обреза.

Еще один трагический инцидент произошел сегодня в школе Ижевска, где преступник убил не менее 10 человек, включая пятерых детей, после чего покончил с собой.

«Стрельба в Ижевске и Усть-Илимске это то, о чем мы писали неоднократно: западные спецслужбы работают через соцсети, готовя к терактам психически нестабильных людей. ДРГ типа Басаева уже не нужны», – дает оценку ситуации волонтер и военный блогер Макси Фомин («Владлен Татарский»).