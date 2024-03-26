Западные спецслужбы создают основу для межэтнического конфликта в России

Анатолий Лапин.  
26.03.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Общество, Россия, Терроризм


Спецслужбы стран Запада используют мигрантов из стран Азии для создания террористических ячеек в России.

Об этом в эфире видеоблога Through the eyes of заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецслужбы стран Запада используют мигрантов из стран Азии для создания террористических ячеек в России....

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«Прямо сейчас в России есть проблема с мигрантами, существует большое недовольство мигрантами из Центральной Азии, которые приехали сюда, некоторые нелегально, и которые оказывают социальное влияние на Россию. Высокий уровень преступности, отсутствие двух культур сталкиваются друг с другом и так далее», – сказал эксперт.

«Я думаю, что когда-то выяснится, в какой степени иностранные спецслужбы использовали эту миграцию для создания безопасных убежищ, где террористические ячейки, подобные той, что напала на «Крокус Сити Холл», могут действовать вне поля зрения правоохранительных органов, у русских возникнет еще больше искушения напасть на мусульман.

И это станет большим испытанием для России. Смогут ли они избежать искушения коллективно наброситься на людей, которые не являются их врагами, смогут ли они провести различия между горсткой плохих людей и коллективом хороших? Это станет большой проблемой для России в будущем», – заявил Риттер.

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