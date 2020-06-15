Западные спонсоры разбавят монополию Порошенко террористом Сенцовым и нацистом Стерненко

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине идет кастинг новых лидеров антироссийских сил, поскольку западные спонсоры не хотят видеть на роли единоличного проводника этой политики экс-президента Петра Порошенко. Кандидатурой на роль лидера уже был возвращенный в страну террорист Олег Сенцов, свое «отжил» проект партии «Голос» вместе со Святославом Вакарчуком, и теперь на эту роль пробуется одесский нацист Сергей Стерненко.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отцы-содержатели украинской политики видят, что Порошенко хочет быть монопольным вождем промайданной оппозиции. Им это не нравится, они прекрасно понимают, что Порошенко «зафаршмачен» изрядно, и начинают искать другие фигуры, эксперементировать. Такой кастинг.

Мы видели попытки что-то сделать из Сенцова, мы видели буквально на прошлой неделе закрыли проект «Голос». Кто бы что не говорил: «Мы докажем, что и без Вакарчука мы чего-то стоим», но с уходом Вакарчука проект в том виде закрыт. Возможно, он будет реформирован.

Я не знаю, что послужило причиной разочарования отцов-содержателей в Вакарчуке, в его абсолютно нулевом политическом потенциале или проведённая Портновым воспитательная работа, я имею в виду обнародование информации об уклонении от уплаты налогов, о его плясках и выступлениях на корпоративах у российских олигархов – учитывая тонкую душевную организацию Святослава, как человека из мира шоу-бизнеса, его склонность к морализаторству и нравоучениям, – это был, конечно, удар под дых, тут Портнов и команда нащупали слабое место.

Но дело не в этом, дело в том, что продолжается кастинг. И очередная фигура, из которой будут лепить гламурного националиста, – это Стерненко. Обратим внимание на его прическу, очки. Естественно, будут глушить похождения этого радикала в Одессе. Возникают же вопросы о крышевании наркопритонов, публичных домов – не очень лицеприятно, это не очень вяжется с обликом о морали «патриота»…

Я не знаю, почему в него так вцепились, но то, что его не бросят на произвол судьбы. Вероятность того, что он к «деду Лукьяну» уйдет вслед за Кожарой, – минимальна», – заявил Золотарев.