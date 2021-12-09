Мизулина: Началась скупка аккаунтов в соцсетях накануне выборов президента РФ

Иностранные структуры уже занимаются скупкой аккаунтов и групп в соцсетях, чтобы через них влиять на подготовку и ход президентских выборов в России в 2024 году.

Об этом в рамках заседания на тему «Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы» заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Мизулиной, идет массовая скупка раскрученных аккаунтов и групп, посвященных социально-политическим темам с большим количеством пользователей.

«Лига безопасного интернета уже зафиксировала первые попытки подготовки вмешательства в выборы 2024 года. Во-первых, идет массовая скупка аккаунтов в социальных сетях – это группы, сообщества, раскрученные аккаунты, телеграмм-каналы, в том числе политической и общественно-политической направленности. После покупки такого рода аккаунтов создаются целые сетевые сообщества по регионам, в большом количестве», – отметила Мизулина.

Кроме того, мы видим массовую скупку отдельных аккаунтов в соцсетях и массовую регистрацию новых аккаунтов в социальных сетях с использованием иностранных сим-карт, потому что российские сим-карты с 1-го декабря для этих целей использовать намного сложнее, чем это было раньше. Это говорит о том, что некоторые лица пытаются создать целые сетевые сообщества и цепочки аккаунтов, то есть, так называемые бот-фермы», – заявила Мизулина.

По мнению первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, если сейчас не будут предприняты меры, то за два года, оставшихся до выборов, иностранные структуры натренируют работу по влиянию на россиян.

«Это не случайность, не шутки, не 1 апреля, не все эти шутки про «у вас спина белая» – против нас идет сознательная работа на изменение результата выборов, на недоверие к результатам выборов, изменение поведения людей. И фейки – это только часть этих технологий. Помимо них огромное количество разного рода приемов существуют, они все против нас будут использоваться, просто обкатка за эти два года пройдет. Оттренируют все, включая и сообщения от анонимов, и клевету, и многое другое», – сказал Малькевич.