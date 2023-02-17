Западные танки без авиации будут бесполезны для Украины – полковник ВСУ

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Обещанные Украине западные танки и бронетехника не смогут добиться целей, если они не будут усилены авиацией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Свитана, Россия тем временем усиливает авиационную компоненту вдоль границ с Украиной, что может свидетельствовать о грядущем наступлении.

«Россияне сейчас перебрасывают, я бы не сказал, что это накапливание, идет просто переброска российской авиационной компоненты ближе к линии фронта. Причем, это видно и по северным аэродромам Крыма – они туда перебросили, Ейск и Ростовская, Воронежская, Белгородская области – аэродромы задействованы, тоже идет переброска авиационной компоненты. И самолеты, и вертолеты. А это говорит, как раз, о готовящемся определенном авиационном, по крайне мере, авиационной поддержке с воздуха наступательных операций», – сказал полковник.

«Так как любая наступательная операция без поддержки с воздуха загрузнет, завязнет. Это, кстати, и нас касается – то есть, если нам передают наступательные вооружения, танковую и бронетанковую технику, то нам однозначно нужна авиационная компонента. Без нее наступление по земле будет очень долгим и загрузнет в конце концов в определенных оборонительных боях со стороны России», – заявил Свитан.