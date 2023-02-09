Западные танки не помогут Украине выиграть войну – Чмут

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 10:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 485
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Обещанные Западом танки не помогут Украине одержать победу в противостоянии с Россией, но они открывают окно возможностей для получения авиации.

Об этом в эфире телеканала DW заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанные Западом танки не помогут Украине одержать победу в противостоянии с Россией, но они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Чмута, танки разных модификаций от разных производителей будут поступать на Украину не сразу, а в течение растянутого времени.

«Получение западных, именно западных, не советских, не постсоветских танков, было одним из этапов увеличения и расширения западной помощи для, с одной стороны остановки возможного российского наступления, а с другой – для развертывания украинского контрнаступления.

Эту тему мы давили с весны-лета, и вот, наконец, в конце прошлого года она уже на политическом уровне была почти продавлена, и в начале этого года ряд стран озвучили готовность предоставить западные танки. Не новые – 80-90-х годов выпуска, разное количество, разных версий, в разном состоянии, с разным таймингом получения», – сказал эксперт.

«То есть какие-то могут быть получены аж через год, какие-то в конце этого года, какие-то через несколько месяцев, но эта история открывает нам дорогу к новому типу техники, который мы раньше не получали, а именно к танкам.

Очевидно, мы не выиграем танками войну, но они нам в этом помогут. Плюс, поставив галочку на танках, мы можем переходить к следующему. Следующее – это авиация. О ней мы говорим также долго, и сейчас говорим чаще, громче, и это уже значительно более стратегический вид вооружения, который может значительно больше повлиять на ход войны, чем танки», – заявил Чмут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть