Западные танки не помогут Украине выиграть войну – Чмут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обещанные Западом танки не помогут Украине одержать победу в противостоянии с Россией, но они открывают окно возможностей для получения авиации.

Об этом в эфире телеканала DW заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Чмута, танки разных модификаций от разных производителей будут поступать на Украину не сразу, а в течение растянутого времени.

«Получение западных, именно западных, не советских, не постсоветских танков, было одним из этапов увеличения и расширения западной помощи для, с одной стороны остановки возможного российского наступления, а с другой – для развертывания украинского контрнаступления. Эту тему мы давили с весны-лета, и вот, наконец, в конце прошлого года она уже на политическом уровне была почти продавлена, и в начале этого года ряд стран озвучили готовность предоставить западные танки. Не новые – 80-90-х годов выпуска, разное количество, разных версий, в разном состоянии, с разным таймингом получения», – сказал эксперт.

«То есть какие-то могут быть получены аж через год, какие-то в конце этого года, какие-то через несколько месяцев, но эта история открывает нам дорогу к новому типу техники, который мы раньше не получали, а именно к танкам. Очевидно, мы не выиграем танками войну, но они нам в этом помогут. Плюс, поставив галочку на танках, мы можем переходить к следующему. Следующее – это авиация. О ней мы говорим также долго, и сейчас говорим чаще, громче, и это уже значительно более стратегический вид вооружения, который может значительно больше повлиять на ход войны, чем танки», – заявил Чмут.