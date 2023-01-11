Западные танки не помогут ВСУ. Украину и Россию ждет кровавый год

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Последние события показывают, что Запад намерен добиться на Украине военной победы над Россией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный обозреватель Антон Лавров.

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«Новый, 2023 год начался с анонсов от западных союзников Украины о поставках серьезной бронетехники натовского образца. Поняв, что ситуацию в зоне СВО передачей морально устаревшей западной и постсоветской военной техники переломить не удастся, США и европейские члены НАТО перешли к новой стадии вооружения Киева. В опубликованном 6 января большом пакете американской помощи помимо сотни бронетранспортеров M113 (разработка 1950–1960-х годов) впервые оказались 50 единиц мощных боевых машин пехоты Bradley. Германия намерена вооружить Украину батальоном своих не сверхсовременных, но эффективных БМП Marder. Вполне возможно, что в атаку на новые территории России в 2023-м пойдут и германские бронированные «кошки». В этот раз «Тигры» и «Пантеры» Третьего рейха сменят танки «Леопард 2» производства ФРГ», – пишет Лавров в «Известиях».

Он напоминает, что по поставках танков «Челленджер» размышляют в Великобритании, Франция уже приняла решении о поставке ВФУ легких колесных танков АМХ-10, а США рассматривает возможность передачи Украине быстрых и проходимых восьмиколесных бронетранспортеров Stryker.

«Ведущие западные политики уже не раз заявляли, что политического решения конфликта не существует и Украина должна добиться победы над Россией на поле боя, отвоевав утраченные территории силой. Озвученные решения о новых поставках демонстрируют, что позиция Запада не изменилась. Если бы США были нацелены на усиление оборонительных возможностей Украины, передачи современной тяжелой бронетехники не потребовалось бы», – указывает аналитик.

Он отмечает, что радикальной проблемой зарубежной помощи Украине остается то, что вся эта техника была рассчитана на войну привычного типа, войну прошлого.

«В современных боевых действиях с массовым применением высокоточного оружия, эффективных беспилотников и барражирующих боеприпасов натовская техника времен холодной войны не окажется принципиально лучше своих советских аналогов. Исход конфликта будет решаться не дуэлями танков Т-90М с британскими «Челленджерами» или германскими «Леопардами». Зарубежные танки, скорее всего, как и Т-64, ВСУ придется в основном использовать для огня «по-артиллерийскому», с закрытых позиций, а не быстрых прорывов», – пишет эксперт в «Известиях».

По его мнение, победа в этом конфликте будет у того, кто получит численное преимущество в тяжелых системах, кто обеспечит технологическое и интеллектуальное превосходство, организует более быстрые и надежные разведывательно-огневые контуры, будет лучше распоряжаться наличными силами.

«Если России удастся поддерживать это преимущество, ни «Леопарды», ни «Страйкеры» не смогут стать чудо-оружием, как не получилось этого у беспилотных «Байрактаров» или гаубиц М777. В любом случае продолжающаяся подпитка Киева тяжелым западным оружием безошибочно предвещает лишь одно: и Украину, и Россию ждет еще один тяжелый, огненный и кровавый год», – резюмирует Лавров.