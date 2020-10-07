Западные животные оказались равнее российских

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Обвинения в адрес Москвы со стороны Запада в нарушениях свободы прессы во время пандемии коронавируса – обычная дезинформация, подобные позиции «западные партнёры» сами же устанавливали в международных нормах.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы остаёмся привержены обязательствам нашей страны в обеспечении свободы СМИ и плюрализма мнений – говорю это как человек, представляющий внешнеполитическое ведомство, исходя из анализа тех международно-правовых норм, положений, конвенций и других форм соглашений, в которых мы участвуем. Поправки в закон о СМИ были продиктованы необходимостью соблюсти сбалансированный подход к обеспечению свободы слова, который не шёл в ущерб безопасности и здоровья граждан, общественному порядку и стабильности.

Это как раз касается международного права, статьи 19 Международного пакта о гражданских и демократических правах – в этой статье закреплено право государства налагать установленные законом ограничения, цитирую: для охраны государственной безопасности и общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Кстати, пункт «Б», если кому-то из наших западных партнёров это интересно», – заявила Захарова.

«Такое ощущение, что всё то, что они сами напринимали в своё время и убеждали нас в полезности этих положений, сегодня напрочь забыто. И когда ты пытаешься им привести прямые цитаты, показываешь документ, они просто опускают глаза, потому что крыть нечем, а соглашаться они не привыкли», – отметила дипломат.

По её словам, это лишний раз демонстрирует двойные стандарты подхода Запада к проблеме медиарегулирования.

«На словах наши оппоненты выступают за абсолютизацию принципов свободы слова, то есть, за обеспечение равенства прав любых представителей медиа, их равного доступа к информации в любой момент времени и наличие у них равных средств распространения информации. Но на деле мы видим несколько иную картину. Оруэлл сказал: все животные равны, но некоторые равнее других. Никого не сравниваю с животным, но принцип показан правильно», – заключила Захарова.