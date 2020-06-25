Западные журналисты опешили от слов Гарика Сукачёва о Путине

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский музыкант Гарик Сукачёв привёл в замешательство журналистов «Немецкой волны», которые, записывая интервью, явно рассчитывали услышать критику власти, однако гость выступил в поддержку Владимира Путина.

Интервьюер напомнил, что ранее Сукачёв критиковал правительство Дмитрия Медведева и поинтересовался об оценке нового Кабмина Михаила Мишустина. Музыкант в ответ заявил, что ещё не прошло достаточно времени, чтобы оценить работу новых министров.

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Когда же дело дошло до предстоящего референдума по Конституции, включающего, в том числе, возможность переизбрания Путина, Сукачёв вообще начал озвучивать явно не то, что ожидали на Западе.

«Время ли сейчас уходить Путину, когда пандемия? Вы вообще задумываетесь, что сейчас идёт третья мировая война? Она идёт, просто теперь с изобретением атомного оружия невозможно сделать тотальную войну. Любая война – это экономика, прежде всего, а не то, что этот плохой, пойдём на него воевать.

Меняют ли коней на переправе? Скорее, нет. Мы с вами только в начале этого политико-экономического процесса. И ничего хорошего в этом смысле ни нас, ни весь мир в ближайшем будущем не ждёт…Я не готов сейчас ответственно сказать, потому что мы сейчас находимся тогда, когда никакого президента не должно меняться», – заявил Сукачёв.

По его словам, на Западе многие завидуют жителям России из-за такого президента.

«Что я слышал от людей обыкновенных и в Италии, и в Голландии, за Прибалтику не буду, там очень много русских живёт, но если говорить об иностранцах, с которыми я за последние десятилетия общался, это люди разных профессий, условно мотоциклист, преподаватель в университете, третий булки развозит, четвёртый моряк – люди разных социальных слоёв, и от очень многих людей я слышал именно то, что «Путин у вас – это лучший президент».

А вообще, президент любой страны – это не девушка, у него нет задачи кому-то нравиться. У президента любой страны есть только одна первичная задача – делать всё для того, чтобы люди в его стране, условно, имели гарантии будущего. Причём, здесь я доволен Путиным? Нет, конечно. Я и своей женой-то не очень доволен бываю. Президент страны не на рыбалку со мной пошёл», – рассказал музыкант.

«Но вы его не выбирали?» – спросил журналист.

«Я – выбирал, однажды – да», – ответил Сукачёв.

Он уточнил, что спокойно относится к тому, что на Западе часто критикуют Россию.

«Я – русский, представитель того самого глубинного русского столпа, уж не знаю, были ли мои предки на Куликовом поле или не были, хочется верить, что были. Поэтому, безусловно, я за русских людей», – заявил музыкант.

«Имидж России никогда хорошим не был, я к этому отношусь довольно индифферентно. В силу того, что все западные страны не отдают себе отчёт в главном, что Россия – не страна, Россия – цивилизация. Путин повторил меня, я об этом говорил много раз.

Россия, так или иначе, всегда будет притчей во языцех, всегда, учитывая, что это самая большая страна в мире, учитывая, что это единственная страна в мире, в которой сосредоточена вся таблица Менделеева, у нас есть все недра, которые есть во всём мире», – добавил Сукачёв.