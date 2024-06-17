«Западный глобализм скукожился до просто коллективного Запада» – эксперт

Максим Столяров.  
17.06.2024 21:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 149
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прошедший на выходных «саммит мира» в Швейцарии ясно показал, что Запад из глобального гегемона превращается в одного из международных игроков.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедший на выходных «саммит мира» в Швейцарии ясно показал, что Запад из глобального гегемона...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Глобальный саммит мира превращается в международную конференцию, потому что  идёт тенденция скукоживания западного глобализма до просто коллективного Запада, который является одним из международных игроков, который всё ещё пытается представить свою модель как единственную глобальную и рабочую во всём мире.

Даже если посмотреть по итоговому коммюнике, подписали его представители 78 стран и 4 организации. Если посмотреть, кто подписали – это, прежде всего, тот самый коллективный Запад и страны, которые находятся под их контролем.

Обратили внимание на три страны, которые несколько выбиваются – Сербия, Венгрия и Турция. Но если посмотреть более внимательно, Сербия – борьба идёт давно внутренняя, она на переходе, там есть тенденция суверенизации, но, по сути, это страна, которую разбомбили, заставляли, оккупировали. Венгрия – примерно то же самое, все эти попытки выйти из поля полного контроля западной глобалистской элиты идут сложно, поэтому Венгрия неслучайно в этой компании. Ну а с Турцией всё понятно, Турция ведёт двойную игру, она пытается быть и там, и здесь», – сказал Пантелеев.

Далее он перечислил страны, не подписавшие коммюнике или отозвавшие свои подписи, и пришёл к выводу, что Запад теряет позиции.

«Мы видим, как это сюрреалистическое, постмодернистское (Оруэлл – мир это война, война это мир, всё понятно) мероприятие – показывает, что мир дальше будет развиваться в сторону многополярности, где Запад всё больше и больше теряет свою функцию глобального игрока», – заключил международник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть