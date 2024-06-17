«Западный глобализм скукожился до просто коллективного Запада» – эксперт

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Прошедший на выходных «саммит мира» в Швейцарии ясно показал, что Запад из глобального гегемона превращается в одного из международных игроков.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глобальный саммит мира превращается в международную конференцию, потому что идёт тенденция скукоживания западного глобализма до просто коллективного Запада, который является одним из международных игроков, который всё ещё пытается представить свою модель как единственную глобальную и рабочую во всём мире. Даже если посмотреть по итоговому коммюнике, подписали его представители 78 стран и 4 организации. Если посмотреть, кто подписали – это, прежде всего, тот самый коллективный Запад и страны, которые находятся под их контролем. Обратили внимание на три страны, которые несколько выбиваются – Сербия, Венгрия и Турция. Но если посмотреть более внимательно, Сербия – борьба идёт давно внутренняя, она на переходе, там есть тенденция суверенизации, но, по сути, это страна, которую разбомбили, заставляли, оккупировали. Венгрия – примерно то же самое, все эти попытки выйти из поля полного контроля западной глобалистской элиты идут сложно, поэтому Венгрия неслучайно в этой компании. Ну а с Турцией всё понятно, Турция ведёт двойную игру, она пытается быть и там, и здесь», – сказал Пантелеев.

Далее он перечислил страны, не подписавшие коммюнике или отозвавшие свои подписи, и пришёл к выводу, что Запад теряет позиции.

«Мы видим, как это сюрреалистическое, постмодернистское (Оруэлл – мир это война, война это мир, всё понятно) мероприятие – показывает, что мир дальше будет развиваться в сторону многополярности, где Запад всё больше и больше теряет свою функцию глобального игрока», – заключил международник.