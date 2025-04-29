Западный колониальный гнет поднял казахстанцев на протесты

На прошлой неделе состоялась знаковая забастовка рабочих рекрутинговой компании ТОО «Кәсіби таңдау» на месторождении Тенгиз, которая обслуживает американские добывающие компании в Атырауской области на западе Казахстана. На бастующих оказывалось давление со стороны спецслужб, шли постоянные угрозы, а активистов поочерёдно вызывали в полицию. Так действовали янки совместно с властями, чтобы загасить очаг разрастающихся выступлений.

Забастовка коллектива в 2 700 сотрудников шла несколько дней и казахстанские рабочие на себе еще раз испытали «прелести» колониального освоения американским капиталом недр Казахстана. Рабочих как скот использовали на тяжёлых работах с низкими зарплатами менеджеры – граждане США из ТОО Caspian Offshore Construction Realty (COCR) главного подрядчика компании «Тенгизшевройл», в которой 75% акций принадлежат американским компаниям Chevron и ExxonMobil.

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Несколько лет назад янки уже подавал иски в отношении бастовавших рабочих, требуя не просто их увольнения «за незаконные акции протеста», но и возмещения ущерба за период остановки работы, но еще и уголовного наказания. В прошлом году же компания COCR вообще уволила многих рабочих без объяснений во время паводков в целях «экономии» из-за чего в Атырау шли судебные разбирательства.

А еще ранее в январе 2022 года на месторождении Тенгиз так же забастовали рабочие всех подрядных и сервисных предприятий, фактически остановив добычу и перекачку нефти по трубопроводу КТК. Тогда бастующие перекрыли авто и железную дорогу, парализовав всю работу на промысле.

Интересно, что именно представители компаний Chevron и ExxonMobil тогда первыми обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой «навести порядок» и прекратить силой армии и полиции забастовку.

Уже 6 -7 января 2022 года на месторождения были введены войска и бронетехника, и только после этого удалось прекратить забастовку.

Нынешние преследования рабочих активистов, требовавших повышения зарплаты на 50% и улучшения условий труда, показывают, что ненависть к западным колонизаторам не только никуда не делась, но еще больше обострилась на фоне новых преследований и запугиваний. С учётом резкого обесценивания тенге и роста цен новые более масштабные выступления на Тенгизе и Кашагане просто неизбежны.

Тем более, что сейчас у всех рабочих и местных жителей на слуху скандальные разбирательства по Соглашению о разделе продукции (СРП) 1997 года с американскими и европейскими компаниями в рамках консорциума NCOC на соседнем крупнейшем месторождении Кашаган на Каспийском шельфе.

По этому ещё не рассекреченному соглашению только благодаря доступу к конфиденциальному арбитражному решению выяснились шокирующие детали: 98% прибыли от добычи нефти на Кашагане уже 28 лет уходят иностранным компаниям, входящим в NCOC, таким как Shell, ExxonMobil, Eni, CNPC и другим. Больший процент от прибылей Казахстан начнёт получать только, начиная с 2036 года, когда якобы будут покрыты все расходы западных компаний!

Кроме того, арбитражный процесс затрагивает вопросы экологического ущерба, нанесенного NCOC в процессе эксплуатации месторождения Кашаган, но не факт, что они будут удовлетворены, как и то, что СРП будет пересмотрен в пользу РК. А тем временем объёмы добычи нефти американцами и европейцами только растут, несмотря на предостережения со стороны ОПЕК+ Астане.

Проблема же в другом, что прежняя политика Назарбаева 90-х по передаче месторождений продолжается еще более усиленными темпами. Так, на июнь объявлено о проведении аукциона по продаже американским, британским и европейским компаниям на разработку 50 участков недр, содержащих золото, медь, уголь, редкие и полиметаллы, разведанных еще в советское время. Всё это представляется как привлечение иностранных инвестиций и стимулирование экономического роста, а на самом деле полное и абсолютное колониальное освоение РК.

Очевидно, что это только первый этап по передаче 987 месторождений твердых полезных ископаемых, а главный приз – это месторождение «Новый Казахстан» в Карагандинской области, где уже обнаружено миллион тонн церия, лантана, неодима и иттрия с возможными запасами ещё 20 миллионов тон РЗМ на глубине до трёхсот метров с содержанием семьсот грамм на тонну. И вокруг этого богатства уже разгораются нешуточные страсти и похоже, что он также уйдёт в руки европейских и американских корпораций для развития ВПК в противовес России и Китая.

Не зря сейчас идут переговоры о выкупе американским миллиардером Джеймсом Кэмероном казахстанской горнодобывающей компании Eurasian Resources Group (ERG). Сумма сделки, по информации агентства Reuters, составляет внушительные 5 миллиардов долларов, а аппетиты янки простираются на все 100 процентов акций. В сделке уже фигурирует инвестиционный банк Goldman Sachs, что говорит о далеко идущих целях захвата всей отрасли.

Учитывая то, что другая такая же якобы «казахстанская» горнодобывающая компания «Казахмыс» практически контролируется британским капиталом, то уже можно говорить о потере Астаной какого-либо контроля над горной добычей. И такая интенсивная разработка более 130 месторождений РЗМ в Казахстане с грязными западными технологиями добычи вызовет лишь масштабную экологическую катастрофу с отравлением почв и грунтовых вод и ускорит опустынивание многих территорий.

Правда, по реакции рабочих и местных жителей Атырауской области уже видно, что люди вдоволь нахлебались за 30 лет колониальных «радостей», что готовы выходить на забастовки и митинги. Боюсь, что местная администрация не остановится перед масштабными репрессиями, чтобы обеспечить освоение новой колониальной Африки.