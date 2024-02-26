Западный Крым – главный пострадавший от потери турпотока

Крымский туристический бизнес с настороженным оптимизмом смотрит на растущие бронировки летнего отдыха. Рост небольшой, в пределах 10%, и подобное оживление еще не говорит о том, что предстоящим летом в Крым вернутся отдыхающие.

За последние два года с начала СВО крымские курорты потеряли половину туристического потока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На 30% он упал по итогам 2022 года, и еще на 20% в 2023-м. В этом году дальнейшее падение не прогнозируется, напротив, Российский союз туриндустрии фиксирует 40-50% рост интереса к Крыму, правда со ссылкой, что это в сравнении с прошлым годом, когда раннее бронирование было близко к нулю.

Эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов рассказал, что его компания потеряла как клиентскую базу объектов, так и объемы продаж.

«В сравнении с 2021 годом мы упали в пять раз. То есть поток восстанавливается, но очень медленно – это всё, что я могу сказать про оптимизм этого сезона. У нас, например, резко сократился ассортимент продаваемых объектов. Некоторые не продаются, не смотря на то, что они открыты. Некоторые продаются много лучше, чем раньше, но таких мало. У нас условно с 250 объектов, которые были в продаже, ассортимент сократился до 50», – говорит Пылов.

В первую очередь, из общего потока выпали отели Западного побережья. Здесь сыграл фактор безопасности – работа средств ПВО и видео высадки украинских ДРГ, пусть даже после спешно ретировавшихся, не прибавляют желания приправить отпуск острыми ощущениями. К тому же часть пляжей Западного побережья были превращены в фортификационные сооружения – их перекопали, а в зоне контроля военных еще и обнесли колючей проволокой. Какие пляжи точно попали под запрет официально не сообщалось, поэтому туристы просто не выбирают направление целиком. По этой же причине из общей обоймы выпали отели Севастополя.

«Малые отели, Западное побережье – всё испытывает сложности с загрузкой. Очень хорошо сейчас продаётся весна в крупных отелях с хорошей инфраструктурой. Поэтому, если делать анализ, нужно обращать внимание на категорию. «Ялта Интурист», например, дает позитивную картину, но если мы сейчас свяжемся с каким-либо объектом среднего звена на Западном побережье, картина может быть совсем другая, и позитива будет намного меньше. Крупные комплексы управляют ценой, они следят за этим, у них цена меняется от загрузки. «Ялта Интурист сейчас до 3 раз в сутки меняет цены. Но 100% предоплаты люди не делают. Существуют опасения по поводу безопасности – и точно говорить о том, состоялась загрузка или нет, можно в момент заезда людей. У нас сейчас ситуация такая, что брони на лето растут, а оплата – нет. И мы все находимся в таком подвешенном состоянии, что если произойдёт какой-то негативный инцидент, то все эти брони превратятся в ничто. Есть какие-то минимальные доплаты, но сейчас рынок уже принимает и 10% предоплаты, есть объекты, которые принимают бронь без предоплаты. Всё опять же зависит от того, какая история у конкретного объекта», – отметил Пылов.

Эксперт уточнил, что в создавшихся условиях Крым сохранит разрыв по ценам на летний отдых с Сочи, хотя оба региона повысят стоимость услуг.

«Общая тенденция к тому, что всё-таки подрастают те, кто начинает, например, продажи на уровне прошлого года, а через какое-то время фиксирует загрузку – и двигается в сторону повышения в пределах 50%. Такие факты уже есть – объекты забронированы на сезон уже на 40%, и они включают какие-то механизмы повышения. 40% – это, как правило, по минимальной цене, а дальше уже возможности для заработка», – пояснил эксперт.

В любом случае ниже границы рентабельности отели продавать номера не станут. Она зависит от количества номеров и затратной части на их содержание, но в среднем колеблется от 4 до 6 тысяч за номер на двоих с завтраком. Санатории с трехразовым питанием и базовыми услугами оздоровления держатся на уровне 10 тысяч рублей в сутки.

«На пике все попытаются поднять. Бронирование идет лучше, чем в предыдущем году, потому что уже привычны к логистике, есть разница в цене. Люди ждали самолётов, поняли, что их не будет, это данность. И на этой линии начинается рассуждение – в Крым, можно добраться так, но в Крыму есть такая услуга по такой-то цене, и где-то всё время стоит вопрос безопасности. И на эту безопасность влияет многое: как только что-то у нас происходит, сразу же начинается падение. Не дай Бог что-то у нас произойдёт, какой-то инцидент на транспортных коммуникациях, любой теракт на Крымском мосту приводит к моментальным отказам от бронирования. Не дай Бог произойдёт удар по железнодорожному вокзалу в Джанкое – это тоже будет иметь такой же эффект», – считает Пылов.

Третий кряду кризисный курортный сезон, по его оценке, вынудит собственников отелей развивать собственную инфраструктуру. Закрепляются тенденции, что чем больше развита инфраструктура объекта, тем он более устойчив. Так же понятно, что дорогие объекты более устойчивы, потому что они могут опускаться в цене, и если номер строит 25 тысяч рублей, его выставят по 8 тысяч, и он будет востребован. А если отель с 6 тысяч снизит цену до 3 тысяч, то для него это реально лишь при 100% загрузке. Иначе лучше закрыться.

«Вторая тенденция – это взаимодействие электронных платформ, то есть передача информации онлайн. Сейчас модные проекты открываются по онлайн-бронированию, передаче различными способами, хабами и прочими информациями о возможности забронировать. Это тенденция профессиональной среды, и основная задача сделать так, чтобы каждый свободный номер был виден во всех возможных каналах продаж, по принципу, «кто первый встал, того и тапки». Общая тенденция такова, что выездные направления закрываются, и, наконец, приходит понимание, что при определённых условиях проект может быть рентабельным. Гостиницу «5 звёзд» правильно позиционировать и правильно её продвигать – это гарантированный успех», – заключил Пылов.