Западный курс ведёт Украину к деградации, распаду и большой крови

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Чем дальше Украина движется в сторону «западнизации» и превращения в неоколонию, тем сильнее нарастают противоречия и конфликтность внутри страны, которые могут закончиться катастрофой.

Об этом в эфире канала «Topinform» рассказал директор Украинского центра социальной аналитики, экс-нардеп Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается выкачивание остального мира (Западом – ред.) путём неоколонизаций, когда формально бывшие колонии стали независимыми государствами, когда формально все существуют со своими парламентами, правительствами, президентами, денежными единицами и всем прочим, но при этом существуют масштабы неэквивалентного обмена, масштабы выкачивания ресурсов из стран третьего мира.

Украина теперь, к сожалению, тоже уже по всем параметрам страна третьего мира и тоже является формально независимой страной, но реально – неоколонией, которой управляют из-за рубежа: все ключевые решения принимаются по указанию Запада, наместников сюда присылают, министров, зачастую даже губернаторов. Помним, как сразу после Евромайдана назначали граждан иностранных государств», – рассказал Филиндаш.

«Путь продолжения нашей западнизации, путь продолжения нашего неоколониального статуса – это путь к окончательному распаду страны, к окончательной деградации и, возможно, к большой крови. Потому что мы видим, что противоречия и конфликтность внутри страны нарастают в результате этой западнизации», – добавил эксперт.