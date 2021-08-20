Западный мир широко отмечает годовщину «отравления» Навального

20.08.2021 14:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Британская The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung одновременно опубликовали текст, якобы написанный блогером-уголовником Алексеем Навальным, который сейчас отбывает тюремный срок за мошенничество в особо крупных размерах.

Публикация приурочена к годовщине «отравления» Навального боевым ядом «Новичок».

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В статье блогер-уголовник обрушивается с критикой на западных лидеров за то, что они недостаточно борются с коррупцией.

«Нет ничего более фрустрирующего, чем чтение очередного «санкционного списка», наполненного никому не известными полковниками и генералами спецслужб, но тщательно очищенного от тех, в чьих интересах действуют эти полковники. Запад должен выйти из семантического плена, где лейбл «бизнесмен» является индульгенцией, сильно затрудняющей попадание в санкционный список. Путинские олигархи, как главы госкомпаний, так и формально частные, но благополучие которых связано с группой Путина, — не бизнесмены, а руководители организованных преступных групп. Сейчас западный истеблишмент ведет себя как собака Павлова. Вы показываете им полковника спецслужб, они кричат: «Наказать его!». Вы показываете им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: «Пригласите его в Давос!», – написал Навальный.

Накануне знаменательной даты президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину и, как утверждают в Елисейском дворце, «призвал освободить Навального». Вряд ли российский лидер внял этому призыву, но это не помешало Макрону полтора часа договариваться с ним о тесной координации в ближайшие дни и недели как в двустороннем плане, так и в Совете Безопасности ООН и в рамках G20.

Понятно, что упоминание Навального – всего лишь отработка западной повестки пресс-службой французского президента. Аналогичная ситуация в Германии. Немецкая пресса, по словам политолога Александра Рара, пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель специально выбрала годовщину «отравления Навального» для встречи с Путиным сегодня в Москве.

«На самом деле она выбрала дату 30-летия юбилея августовского путча. Работают на Западе очень серьезные силы над тем, чтобы не было при приемнике Меркель никакого сближения с Москвой», – уточнил Рар в своем телеграм-канале.

Между тем, в России «статья Навального» большого впечатления не произвела.

«Вот прямо так и вижу, как один там заключенный в бараке исправительной колонии вечером перед отбоем пишет колонку в Гардиан. Молоком из чернильницы, сделанной из хлебного мякиша. На полях Корана», – иронизирует журналист RT Максим Кононенко.

«Ключевой РФ-оппозиционер позиционируется как идеолог глобальной борьбы с коррупцией – матерью всех зол (по его версии). Новых тем и других сюжетов в повестке г-на Навального – нет», – пишет либеральный политолог Станислав Белковский.

«Навальный хорошо понимает, как работают СМИ (блогер он выдающийся), но плохо понимает, как работают цивилизованные правовые институты (юрист он хреновый). Требовать преследований российских бизнесменов государственными органами запретить ему никто не в праве.

Но настоящее правовое государство не может действовать по такой жесткой указке. Западная правовая система (на самом деле – основа основ) построена на презумпции невиновности.

Впрочем, для российской власти от этого письма есть прок. Трудно не предъявить Навальному претензию, что он без доказательств организует в западных СМИ политическое преследование неугодных ему лично и даже по-своему шантажирует их», – комментирует текст политолог Алексей Чеснаков.