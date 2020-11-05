Западный надсмотрщик над Боснией жалуется на сербов и хорватов в ООН

05.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко представил в ООН отчет по ситуации в стране за последние полгода.

По мнению докладчика «стабильности и функциональности БиГ» угрожает не агрессивная политика бошнякской элиты, а «сепаратистская политика боснийских сербов» и претензии боснийских хорватов на равноправие.

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Валентин Инцко отметил, что в ходе кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, националистические политические элиты продемонстрировали, что они не хотят или не могут решать реальные проблемы граждан.

При этом он традиционно обвинял во всем сербов и отчасти хорватов, упрекая их в желании самим решать свою судьбу в искусственно созданном Западом энтитете Федерация БиГ, где они находятся на вторых ролях после бошняков.

«Опасности, связанные с продвижением сепаратистской политики в Республике Сербской, никуда не делись, – отметил Инцко. – Напряженность усилилась из-за настойчивых требований Хорватского демократического содружества БиГ (ведущей партии боснийских хорватов – ред.) внести изменения в закон о выборах, против которых выступает боснийская сторона, то есть, Партия демократического действия (ведущая партия боснийских хорватов – ред.). После десятилетия позитивной реинтеграции страны динамика изменилась, и центробежные политические силы пытаются остановить реформы и прогресс».

По словам Верховного представителя, государственный механизм БиГ долгое время не функционировал должным образом из-за злоупотреблений механизмами, позволяющими блокировать работу и принятие решений в ключевых органах власти.

В качестве примера он привел Федерацию БиГ, где и по сей день не сформировано правительство из-за позиций хорватской общины, добивающейся равного представительства в органах власти (при том, что хорваты численно заметно уступают бошнякам, что позволяет последним отодвигать их от власти).

«Меня особенно беспокоят отношения между политическими лидерами БиГ, которые становятся все более антагонистическими и непродуктивными, – отметил Инцко. – Среди прочего, сохраняются угрозы отделения, блокады на уровне кантонов и на федеральном уровне и слишком большая негибкость на определенных позициях».

Докладчик также отметил, что некоторые политические лидеры в стране «умело манипулируют» разногласиями в международном сообществе, чтобы облегчить достижение своих целей, сославшись на попытки ликвидировать Управление Высокого представителя (УВП) и исключить трех иностранных судей из Конституционного суда БиГ, на чем особенно настаивает сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, и в этом он пользуется поддержкой Хорватского демократического содружества БиГ.

«Этого ни в коем случае нельзя допускать, потому что эти институты в том виде, в котором они представлены сейчас, особенно Конституционный суд, являются единственным реальным препятствием для действий, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность БиГ и ее конституционный порядок», – сказал Валентин Инцко, австрийский дипломат словенского происхождения, отстаивая дальнейшей статус БиГ, как полуколонии ЕС.

Институт Верховного представителя по БиГ формально был создан для выполнения навязанных всем трем основным общинам страны Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец кровопролитной междоусобной боснийской войне. Формально действуя под мандатом ООН, ВП работает в интересах элит небольшого клуба ведущих стран Запада, выполняя роль колониального надсмотрщика.

Занимающий этот пост чиновник наделен исключительными «боннскими» полномочиями отменять принятые всеми уровнями власти БиГ законы, вносить коррективы в них или инициировать новые законопроекты, снимать со своих постов представителей разных уровней власти вплоть до глав энтитетов, делегировать европейских эмиссаров на посты судей Конституционного суда.

Первые годы Верховные представители широко применяли делегированные им Западом полномочия, однако последние десять лет из-за откровенной антисербской направленности их решений, многие действия этого института саботируются Республикой Сербской.