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Министр безопасности Боснии и Герцеговины, серб Ненад Нешич ожидает, что прокуратура страны проверит незаконное пребывание на ее территории «Верховного представителя» Кристиана Шмидта.

Выяснилось, что Шмид въехал в БиГ не как представитель ООН, а как немецкий дипломат.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», боснийская Служба по делам иностранных граждан, возглавляемая сербом Жарко Лакета подтвердила, что Кристиан Шмидт въехал в Боснию и Герцеговину как дипломат Германии, а не как дипломат ООН.

«Это еще одно подтверждение того, что Шмидт не является Верховным представителем по Боснии и Герцеговине, поскольку ООН не подтвердила его мандат. Шмидт своими несанкционированными действиями разрушает конституционный порядок Боснии и Герцеговины», – отмечает Лакета.

Информация Службы по делам иностранных граждан, по мнению ее руководителя, как и ранее предоставленная информация от силовых структур об искажении фактов Шмидтом, так и о незаконном ношении им оружия в БиГ, должна стать более чем достаточным аргументом для расследования прокуратурой его пребывания в БиГ.

«Я ожидаю, что прокуратура проведет расследование в отношении господина Шмидта, установит и проинформирует общественность о его результатах. Я ожидаю, что другие спецслужбы и ведомства в Боснии и Герцеговины, имеющие отношение к пребыванию господина Шмидта на территории Боснии и Герцеговины, также отреагируют», – прокомментировал ситуацию министр безопасности БиГ Ненад Нешич.

Напомним, что Республика Сербская в составе БиГ не признает полномочия нынешнего надсмотрщика Запада за Боснией – Кристиана Шмидта, поскольку его кандидатура не была согласована в Совбезе ООН. Там против нее резко выступали Россия и Китай. При этом нелегитимный Шмидт продолжил политику своих предшественников, отбирая у РС ее суверенитет, желая подчинить бошнякской элите Сараево сербский энтитет, которой мешает привести страну к членству в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям.

Шмидт и Суд БиГ начали процесс против президента РС Милорада Додика за отказ признавать «законы» издаваемые Шмидтом.

«Данные Службы по делам иностранных граждан также показывают, что Шмидт зарегистрирован как немецкий дипломат, хотя он не является сотрудником посольства Германии в Боснии и Герцеговине, а значит, его идентификация незаконна. Если он ссылается на дипломатический статус, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, он не должен вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины. В противном случае это посягательство на конституционный строй. И Германия должна нести ответственность за свои действия», – убежден сербский адвокат БиГ Огнен Тадич.