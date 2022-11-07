Западный профессор: Этой зимой наше единство столкнется с самым большим испытанием

07.11.2022  11:51 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

С наступлением и исчерпанием запасов газа ряд европейских стран могут изменить политику поддержки Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет Дэвид Бах, профессор стратегии и политической экономии в швейцарской бизнес-школе IMD.

С наступлением и исчерпанием запасов газа ряд европейских стран могут изменить политику поддержки Украины....

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«Этой зимой единство Запада столкнется с самым большим испытанием, если запасы газа в Европе иссякнут, а заоблачные цены на энергоносители ускорят ожидаемое скатывание к рецессии. Отдельные европейские правительства вполне могут колебаться в отношении поддержки Украины, если столкнутся с разгневанными и мерзнущими избирателями», – считает Бах.

По его словам, еще в 2014 году только около 20% газа в ЕС было российским, но уже к началу 2022 года она составила почти 40%.

«Несмотря на громкие предупреждения из Вашингтона, Германия, крупнейшая экономика континента, фактически увеличила свою зависимость после незаконной аннексии Крыма Путиным. Берлин считал российский газ более дешевым и более устойчивым, чем его альтернативы.

Большее доверие также соответствовало доктрине внешней политики Германии по отношению к Советскому Союзу/России, появившейся пять десятилетий назад, которая называлась Wandel durch Handel: изменения через торговлю. Хотя подобная философия выглядит опасно наивной в ретроспективе, до недавнего времени она определяла так же и политику США в отношении Китая. Это создавало зависимости, которые по сути довольно похожи между собой», – отмечает профессор.

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