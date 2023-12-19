Западный рабовладельческий мир прекращает существование и напоследок будет мародёрствовать – грузинский писатель

Западный мир уже трещит по швам и вот-вот развалится. Внутренние противоречия уже сжирают США, а на очереди и страны Европы. Вскоре весь мир разделится на два лагеря – свободный и рабовладельческий.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил грузинский писатель и общественный деятель Мераб Ратишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их самих-то не будет скоро, я больше чем уверен, я это знаю – так же, как вас вижу. Европы не будет, при том, очень скоро. Вообще, мы входим сейчас в год 2024-й, который будет переломным для всего мира, для изменения миропорядка. Вот то, что сейчас происходит на Украине, СВО – это прелюдия к тому, что дальше эта цепочка будет развиваться. Почему?.. Дело в том, что это была чья заготовка? Американцев, они все делают для того, чтобы спасти себя. Они понимают, что им осталось недолго, они как мародеры будут действовать сейчас, чтобы сохранить себя… У них проблемы везде – помимо финансовых, внутриполитические, у них проблемы в ООН, которая давно исчерпала себя. Это мы удерживали еще своей волей, чтобы ООН существовала», – отметил он.

«Последнее голосование – это был плевок в лицо всей политической системе. Весь мир практически ополчился на американцев. Мне кажется, все идет к тому, что и ООН разделится, и мир расчленяется на два лагеря – на лагерь свободного мира и рабовладельцев бывших. Реально на эти две части разделится весь мир. Там окажется большая часть европейцев и американцев. Остальное – свободный мир», – заявил Ратишвили.